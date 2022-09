Ante el posible desarrollo de ciclones, se reúne el Comité Local de Atención de Emergencias

El Comité Local de Atención de Emergencias, presentó el Plan de Operaciones de primera reacción ante fenómenos hidrometeorológicos, elaborado con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las personas y minimizar los daños que se pudiesen generar con los efectos de las lluvias.

Estuvieron presentes autoridades de los tres niveles de gobierno, así corporaciones de auxilio y rescate del municipio.

Eloy Ruiz Gastelum coordinador de Protección Civil y secretario general del comité, informó que se tendrá la participación de un estado de fuerza de mil 80 elementos; del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Seguridad Pública, Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil municipal y estatal, así como otras dependencias municipales.

Agregó que se contará con camiones, camionetas pick up, motos de cuatro llantas todo terreno y razer todoterreno para aquellos sitios que están complejos de ingresar en caso de que se requiera alguna evaluación, así como una grúa

Pronóstico para próximos días

"Se está hablando de dos fenómenos ciclónicos que pudieran a llegar a desarrollarse en el Pacífico mexicano en los próximos días, los cuales pudieran representar diferente cantidad de precipitaciones, no solamente en el municipio sino en todo el estado", dijo.

Indicó que hay dos zonas de baja presión, las cuales tienen altas posibilidades de desarrollarse, primeramente, como tormenta tropical y posteriormente llegan alcanzar la categoría de huracán.

Debemos estar atentos, precisó, a las próximas horas, a los comunicados que están las autoridades Sistema Meteorológico Nacional y por canales oficiales.

Por su parte Hugo Nordahl, jefe del Servicio Meteorológico local de Conagua, explicó que el canal de baja presión que se localiza en el Itsmo de Tehuentepec, cerca de Chiapas, hasta ahorita mantiene 40% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical.

Exhortan a la población a no bajar la guardia. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Habría que esperar si se intensifica y cómo se va a desplazar, ya que por el momento sigue como baja presión. Al intensificarse y alcanzar la categoría de ciclón tropical los modelos muestran que se deslizaría muy pegado a la costa o paralelo a la costa con una trayectoria hacia el oeste, noroeste", explicó.

Detalló además que el canal de baja presión que prevalece al sur de Cabo San Lucas, en Baja California, presenta una trayectoria hacia el noroeste, lo que hace que se aleje un poco más de la costa, aunque los modelos muestran qué podría intensificarse y alcanzar la categoría de ciclón tropical.

"Si llegara a ser tormenta tropical duraría muy poco, pero seguiría afectando a Baja California y provocaría marejadas en el estado de Sinaloa", detalló.

El especialista enfatizó que aunque niguno de los dos llegara desarrollarse como ciclón tropical o huracán, eso no significa que no vayan a dejar lluvias en el estado, por lo que llamó a no bajar la guardia.

"Para el día domingo se espera la mayor cantidad de precipitación posible, que pudieran oscilar entre los 65 milímetros hasta los 90 o 100", enfatizó.

Puntos de riesgo en Mazatlán

En la ciudad se identifican 80 colonias inundables en diferentes magnitudes; 11 puntos son de inundación considerable:

Hogar del pescador, El toreo, Zona Dorada, Cerritos, Salvador Allende, Francisco Velarde, 20 de Noviembre, Ampliación 20 de Noviembre, Pino Suárez y La Foresta.

Además de 25 cruceros de alto riesgo.

En la Zona rural se identifican 19 comunidades con posibles afectaciones, principalmente en tierras de cultivo por su cercanía con el rio Presidio, Quelite y la presa Picachos que está arriba de su capacidad.

Refugios Temporales

Alerta Amarilla, primera oportunidad para evacuar de manera preventiva.

En la sindicatura de Villa Unión, en el Cobaes 39

En la Isla de la Piedra, en la Secundaria Técnica 88

En El Quelite, en la Prepa UAS

En la zona urbana: en el Instituto Cultural de Occidente, Club de Leones, Centro de Convenciones, Polideportivo UAS y Conalep 1.