Ansiedad y depresión aquejan a los jóvenes mazatlecos

Mazatlán, Sin. -Ansiedad y depresión son las principales enfermedades que aquejan a los jóvenes mazatlecos en la actualidad; el titular del Instituto Municipal de la Juventud, Alejandro Osuna Bastidas, señaló que a la semana reciben de cinco a seis jóvenes que padecen este problema.

Agregó que esta tendencia se observa con más frecuencia entre los 14 y 25 años y se ha detectado que es la falta de socialización lo que está provocando estos síntomas.

"Salimos de una pandemia, la juventud este viene muy lastimada, no se ha adaptado mucho los que pasaron de secundaria a preparatoria, la socialización, vincularse con otros jóvenes", señaló.

Moño amarillo

El funcionario municipal informó que el Instituto cuenta con una campaña permanente llamada "Moño amarillo" que consiste en llevar pláticas a diferentes instituciones educativas con temas de alcoholismo, drogadicción, suicidio, depresión y ansiedad.

Las campañas del instituto son permanentes.Foto: Cortesía | IMJU

Las charlas son impartidas por una sicóloga a través de las cuales se ha podido detectar la problemática que hay entre los jóvenes.

"No solamente es un tema de los jóvenes, también los padres de familia ocupan orientación y vamos a trabajar en los próximos días", dijo.

La idea, apuntó, es estar realizando desde esa cuatro actividades masivas de manera mensual para fortalecer los lazos entre esta comunidad.

Fiestero responsable

Otra de las campañas que son permanentes, añadió Osuna Bastidas, es la de "Fiestero responsable", y es que la dependencia de Oficialía Mayor ha detectado con mucha frecuencia la presencia de menores de edad en antros y bares consumiendo bebidas alcohólicas.

"No solamente ir al malecón, a los antros, a entregar condones, es concientizar a los jóvenes de hacernos responsables de nuestros actos, busca estar conscientes de que no están nada para el consumo de alcohol", añadió.

Ante estas situaciones, puntualizó que la responsabilidad es compartida, tanto de los jóvenes como de los padres de familia y de los propietarios de estos establecimientos, que deben de pedir la identificación de mayoría de edad al ingresar.

¿Cómo comunicarse con el IMJU?

El Instituto Municipal de la Juventud ofrece distintos servicios gratuitos a la comunidad, puedes contactarlos a través de sus redes sociales en

Por Facebook IMJU Mazatlán, en Instagram y Tiktok como @imjumazatlan1 o a través de WhatsApp al 6691441418 y 6678130127.