Analizará la UAS si suspende eventos masivos ante amenaza del COVID-19

Culiacán, Sin.- La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) mantiene por lo pronto las clases en todos sus planteles por considerarse que no hay causas para suspenderlas, será la próxima semana cuando con base en un diagnóstico y sugerencias de especialistas en epidemiología, que se pudiera anunciar la suspensión de eventos masivos ante el riesgo que implica el COVID-19, informó el Rector, doctor Juan Eulogio Guerra Liera.

“Es muy probable que suspendamos nosotros eventos masivos y lo menos deseable es llegar a la suspensión de clases (…) por lo pronto se mantienen las clases, es probable que la próxima semana se pueda anunciar que se suspenden eventos masivos”, expresó el Rector al señalar que antes de tomar cualquier decisión es importante argumentar a la sociedad el por qué se hace para no generar pánico.

Hay que decir que ahorita no hay causas reales para suspender uno u otro, debido al nivel en que está el Coronavirus que se llama Fase 1, que es donde son solo medidas preventivas; el día de hoy hay una reunión del área de la Salud, encabezada por el doctor Gerardo Alapizco, con especialistas en epidemiología, en la idea de poder analizar medidas que tomemos nosotros.

Explicó que la UAS ya se comunicó a la UNAM porque ellos tienen metodologías estadísticas, una prueba que se llama de regresión que formula modelos matemáticos y pronostica un posible evento, con ello desarrollaron un modelo matemático y calcularon que después del 20 de marzo es probable que se pueda pasar a la Fase 2, motivo por el cual la máxima casa de estudios de México suspendió los eventos masivos, más no las clases.

Ya nos pusimos en contacto con ellos para que nos hagan llegar la información de ese modelo y poder analizarlo nosotros y de ser coincidentes con ellos es probable que pudiéramos iniciar por suspender los eventos masivos.

Hasta ahorita, aclaró el Rector, no hay decisión de suspender dichos eventos, pero se espera tener los elementos que permitan fundamentar la decisión que se vaya a tomar pues eso no se quiere hacer sólo por imitar, sino que se quiere argumentar el por qué se suspende o el por qué no se suspende y evitar un clima de crisis en la sociedad.

De lo que se trata es de no exponer a la comunidad y a la sociedad, porque la Universidad hace eventos donde no sólo acuden universitarios, sino de la sociedad en general (…) vamos a esperar más tarde la opinión, la sugerencia, de este grupo de profesionales en el área de la Salud para nosotros asumir una decisión.

Indicó que el llamado a la comunidad universitaria es el mismo que hacen las autoridades de educación y de salud, como son el evitar saludar de mano y de beso, lavarse las manos continuamente con jabón, usar gel antibacterial, entre otras.

El Rector consideró importante ver qué tan preparado está el país en infraestructura hospitalaria y en mecanismos a implementarse en lugares donde acuden una gran cantidad de gente como son las universidades para evitar, cuando se presente la Fase 2 que es irremediable, tener menos población expuesta y medidas de salud mucho más efectivas.

Guerra Liera reflexionó que en la UAS ya se acercan las vacaciones de Semana Santa, son dos semanas de asueto que inician las primeras semanas de abril, de tal forma que permitirá alejar a los alumnos de eventos poblados y será un plazo que le permita a la institución medir el impacto y de qué forma viene la Fase 2 del problema.

Quisiera decir que no fuera posible ese escenario (de suspender clases), lo dije ayer que era muy probable: primero suspensión de eventos masivos, eso implicaría el Festival Cultural, implicaría la Feria del Libro de Mazatlán, prácticamente el Congreso de Valores pasó por debajo de la puerta para ser suspendido y esa es una medida que tendríamos que tomar la próxima semana, yo creo que con base en lo que nos hemos informado va a ser un hecho que se van a suspender eventos masivos, no es deseable la suspensión de clases pero si es necesario se va hacer.

Sobre la posibilidad de que se den las clases de manera semipresencial, el Rector opinó que aun cuando sería lo ideal, la UAS y la mayoría de las instituciones educativas en el país no tienen la infraestructura para hacerlo y los jóvenes tampoco la tienen en sus casas para conectarse, por lo que lamentó que de darse la suspensión de clases se impactarían los programas académicos.

REGRESARÁN ALUMNOS DE LA UAS QUE ESTÁN EN MOVILIDAD ESTUDIANTIL

Aun cuando es decisión de los alumnos que se encuentran en otros países o estados de la República realizando estancias a través del Programa de Movilidad Estudiantil, probablemente tengan que regresar ante la presencia del COVID-19 en los lugares que se encuentran, opinó el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Juan Eulogio Guerra Liera.

Ellos tienen que definir y probablemente lo tengan que hacer es regresar, sobre todo los que están en países donde ya hay problemas como Italia, España y algunas ciudades de Estados Unidos y cuando lleguen tendrán que someterse a protocolo de revisión.

Indicó que a través de la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales (DGVRI) la institución mantiene contacto con todos esos alumnos los cuales en total suman poco más de 250, de ellos los que se encuentran fuera de México deben regresar porque en algunos países ya cerraron fronteras.

Muchos de ellos se van a regresar, y que es lo adecuado, no sólo los que están en el extranjero sino algunos que están en el país (…) estamos en comunicación, los vamos a recibir, van a tener que interrumpir lo que es su movilidad, su estancia, eso sería lo de menos, su estancia se reprogramaría.

