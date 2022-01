Analizan desaparición de Conapesca

Mazatlán, Sin.- Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pareció bien la iniciativa de desaparecer la Conapesca, aseguró el diputado federal Leobardo Alcántara Martínez.

Dijo que a pesar de que ha sido muy criticado en el país por esa iniciativa que presentó, los pescadores le han dado su apoyo, ya que han visto que la Conapesca no ha servido para nada.

Local Apoyos pesqueros son una “luz” en la oscuridad que se vive en el sector

Destacó que le aclaró el diputado local Juan Carlos Patrón que la Secretaría de Pesca estatal no existe, porque los mares y las aguas internas de los estados son federales.

“No tienes pescadores, no tienes aguas, qué vas a legislar de la pesca si no tienes pesca en un estado, la pesca estatal no funciona, no existe jurídicamente, no hay una normatividad, no hay una materia jurídica para legislar la pesca de un estado, porque los mares son federales, las aguas internas de los estados, los riachuelos, las presas, los ríos, los arroyos, los lagos todos son federales. ¿Qué va a legislar el Congreso la Secretaria de Pesca y qué va a hacer la Secretaría de Pesca de un estado si no tiene agua para pescar?”.

Alcántara Martínez destacó que no solo se ahorraría, sino que la propuesta es que pase a ser un departamento de la Secretaría de la Marina, como fue en un principio, donde sí había un padrón real de todos los pescadores, se les daba apoyo y sobre todo, se respetaban las vedas, que ahora no se respetan, porque de todos es sabido que hay hasta permisos clonados para salir a pescar cuando hay vedas.

Cuestionó que dentro de la Conapesca hay 10 departamentos o comisiones y ninguna hace nada a favor del mar y de los pescadores, es la Secretaría de la Marina quienes hacen los estudios y los dragados.

“El 70 por ciento de los pescadores y del mar ya pasó por decreto presidencial a ser de la Marina, los dragados, la supervisión, entonces, ahora, ¿qué se quedó la Conapesca? Repartir tarjetitas del Bienestar para los pescadores, los pescadores me lo han dicho, no queremos tarjetitas ni despensas del Gobierno del Estado, queremos herramientas para trabajar, queremos créditos, que controlen las vedas, el mar nunca se siembra, solo se cosecha y la Marina que estoy yo proponiendo, tendría que sembrar el mar de las especies que están muy bajas y controlar el desarrollo, ya que la Conapesca no hace nada”, explicó el diputado federal petista.

Alcántara Martínez destacó que actualmente está cabildeando con todos los diputados federales para que se apruebe y aseguró que esta iniciativa le gustó al Presidente López Obrador, por lo que los diputados de Morena ya la están analizando.

“Me dijeron, ya tienen por ahí la iniciativa y la están estudiando y está bien buena, a la mejor no se ahorra en la Conapesca porque sería pasar a un departamento de la Marina donde sí se trabajaría al 100 por ciento de los pescadores y se ahorrarían los estados porque no han entendido que no tienen materia jurídica para trabajar una Secretaria de Pesca en un estado porque las aguas son federales tanto internas y los mares.













Lee más aquí: