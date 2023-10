AMLO podría visitar Sinaloa en diciembre para inaugurar presa Santa María

Culiacán, Sin. -Después de visitar la Ciudad de México y tener la oportunidad de hablar con el presidente de la República, el gobernador Rubén Rocha Moya informó que entre el 17 y el 18 de diciembre de este año, Andrés Manuel López Obrador podría visitar a Sinaloa.

El mandatario estatal dijo que AMLO hizo el compromiso de venir a inaugurar la presa Santa María y el CRIT Teletón en Mazatlán.

“Lo que hicimos fue firmar el convenio de IMSS-Binestar y le pedí que en diciembre que venga a inaugurar la presa Santa María nos inaugure el CRIT Teletón y estuvo de acuerdo, él va a venir”, mencionó.

Agregó que la siguiente gira de trabajo de López Obrador en Sinaloa será para la inauguración de la presa Santa María y del nuevo CRIT de Mazatlán, en donde se brindará atención médica especializada a niños con discapacidad y autismo.

Rocha Moya acudió a CDMX para firmar acuerdo de IMSS Bienestar.

Cuestionado sobre si no le planteó el tema de la sequía en Sinaloa, Rocha Moya respondió que no tuvo oportunidad, no obstante, este problema es en todo el país.

Fue el martes que el gobernador Rubén Rocha Moya estuvo presente en la “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde Sinaloa en conjunto con 22 estados de México, se sumaron y firmaron el Acuerdo Nacional de la Federalización de los Servicios de Salud mediante el cual se pondrá en marcha el programa IMSS-Bienestar.