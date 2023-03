Alumnas de la UAdeO se empoderan en el Día Internacional de la Mujer en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Alrededor de 90 alumnas y otras tres docentes del plantel comenzaron la mañana conmemorando el Día de la Mujer en el malecón de Mazatlán, frente a la UAdeO, en donde realizaron una cadena de fuerza, y gritaron su principal virtud frente a la bahía porteña.

Entre todas las alumnas, mientras se sostenían de la mano, recitaban unas frases de empoderamiento acompañadas por la encargada del evento, Silvia Michelle Acosta, titular del departamento de psicopedagogía de la universidad, quien señaló que esta es la primer actividad que tendrán durante el día.

"Ya realizamos esta actividad hoy, de ahí a las 12:00 del medio día sembraremos una Amapa, un árbol que queremos que florezca con nuestras palabras, y también las alumnas están escribiendo cartas con lo que quieren para ellas y con lo que ya no quieren también y esas cartas se sembraran junto con la Amapa", dijo Silvia Michelle Pérez.

De manera anónima, una alumna del plantel expresó que se unió a este movimiento desde hace unos meses, cuando pasando por la calle con camino hacia la escuela, fue acosada por un grupo de individuos que no paraban de gritarle obscenidades.

"Yo apoyaba esta causa desde antes, pero no era mucho de realizar actividades, hasta que un día un grupo de nacos, corrientes y vulgares, se comenzó a expresar de una manera muy hostil de mí mientras caminaba para la escuela, me decían, "mamacita", "chiquitita", y cosas así, y esos fueron los insultos más livianos que me dijeron, me sentí acosada y mal, espero que próximamente más mujeres se sumen a esta causa, que no les dé miedo, perder el temor así como yo,",expresó la alumna.

Las mujeres se empoderaron en marco del Día Internacional de la Mujer. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Entre muchas descripciones, las jóvenes demostraron su empoderamiento mientras le decían al mar sus virtudes, como fuerza, destreza, guerrera, inteligente, mientras que la profesora Silvia Michelle Acosta, continuaba incentivando a las alumnas a sacar lo mejor de ellas.

"Esto es para que se empoderen y que la gente entienda el mensaje, se está luchando no solamente por los derechos de las mujeres, también se lucha contra el acoso y la inseguridad, es el propósito de esta actividad, que le griten a la mar lo que sienten y lo que las hace fuertes", agregó.

Añade que en más de una ocasión algunas alumnas han acudido a su lugar de trabajo para comentar de los acosos sufridos en su contra.

"Acuden mucho conmigo o a los diferentes departamentos para buscar ayuda, es algo que las hace fuertes, que siguen adelante", añadió.

Acudirán a la marcha

Señala la docente, que las alumnas que acudan a la marcha podrán hacerlo en plena libertad y con permiso de la escuela, pues afirma Silvia Michelle Acosta que acudirán a la marcha las personas del plantel que así lo deseen.

Para saber

La marcha en conmemoración al día de la mujer arrancará hoy a partir de las 16:00 horas y partirá desde el monumento Lola Beltrán, para terminar en el Clavadista.