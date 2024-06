!Alerta! Por falta de personal son escasas las revisiones a ‘parachutes’ y catamaranes

Mazatlán, Sin.- Por falta de personal la Capitanía de Puerto no puede realizar con frecuencia las verificaciones a los prestadores de servicios acuáticos turísticos, como catamaranes y parachutes, reconoció Antonio Barreiro Varela.

El Capitán de Puerto señaló que han optado por hacer las revisiones de manera aleatoria, cuando les reportan algún incidente o previo a la Semana Santa, aunque aseguró que sí habrá operativo por el periodo vacacional de verano.

"Desgraciadamente no tengo tanta gente para hacerlo diario, lo hacemos en forma aleatoria o cuando hay alguna queja o alguna sospecha de que alguien no está trabajando bien, hasta ahora no tenemos nada, lo hacemos aleatoriamente", dijo.

En las embarcaciones se verifica que vayan a bordo la cantidad de pasajeros permitida y que cuenten con chaleco salvavidas, mientras que en los parachutes se revisan las condiciones de seguridad de los ganchos, tirantes, cuerdas, costuras y hasta el material de fabricación.

"A los parachutes hacemos las revisiones antes de Semana Santa, es cuando hacemos los operativos, me gustaría hacerlos cada 15 días pero se me dificulta", agregó.

Dichas inspecciones se realizan con expertos paracaidistas del Batallón de Infantería, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios; la última que se realizó fue este año previo a la Semana Santa.

Para saber

Barreiro Varela añadió que en el puerto hay alrededor de 100 prestadores de servicios acuáticos, con quienes mantiene comunicación para hacer las debidas recomendaciones y evitar accidentes como los que ya han ocurrido, y que han afectado la imagen del destino.