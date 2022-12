Al menos 20 accidentes viales se registraron en Zona Dorada con “mega topes”

Mazatlán, Sin.- Poco antes del mediodía de este lunes inició la remoción de los pasos peatonales elevados de la avenida camarón sábalo en la Zona Dorada, donde tuvieron lugar al menos 20 accidentes.

Los "mega topes", fueron colocados en agosto del año pasado por el Grupo Arhe con la finalidad, supuestamente, de reducir los incidentes viales en esta zona, aunque nunca hubo estudios de vialidad que así lo demostrarán, incluso ni siquiera se solicitó el permiso de construcción correspondiente, sino que más bien fue un acuerdo entre el grupo empresarial y el alcalde de ese entonces Luis Guillermo Benítez Torres.

Estos reductores de velocidad vendrían a favorecer a un corredor gastronómico que ese está construyendo en esta zona y que favorecería al hotel The Inn at Mazatlán con el complejo gastronómico, ambos pertenecen a dicho grupo.

El hoy presidente municipal, Edgar González Zataráin, dijo haber mucha presión social por lo mega topes y la urgencia de retirarlos han sido los numerosos hechos de tránsito que han ocurrido a partir de que se colocaron éstos.

De septiembre del 2021 a la fecha de registraron 20 hechos de tránsito en los que resultaron 15 personas lesionadas, siete tuvieron que ser trasladadas a hospitales y se vieron involucrados 27 automóviles, cinco motocicletas y una bicicleta.

La eliminación de estas construcciones se realizó de una manera consensuada con el grupo empresarial y loa trabajos que esto genere correrán por ambas partes.

El de catedral se queda

El mes de agosto se construyó otro paso peatonal elevado entre la Catedral y Palacio municipal, pero este si fue por parte del Ayuntamiento.

Al respecto, el munícipe declaró que este si se queda, pues, al haberse invertido recursos públicos, que por cierto costó 254 mil 210.13 pesos, no se puede retirar nomás porque sí.

"El de catedral se queda porque una vez que termine la revisión de la Auditoría, recuerden que las obras se auditan, son recurso público, yo no puedo quitarla si no ha llegado a la Auditoría en su periodo normal que le corresponde, qué es el próximo año, auditar esas cosas, esas obras una vez que ya se auditan, que no le falte nada, ya se determina, pero mientras no se puede mover", explicó.