Advierte alcalde que se tienen que corregir todas las malas prácticas

Mazatlán, Sin.- El actual gobierno de Mazatlán inicia una nueva etapa en la transparencia y sobre advertencia no hay engaño de que se tiene que corregir todo lo que tenga que ver con malas prácticas, enfatizó el alcalde Édgar González Zatarain.

Durante su mensaje al inaugurar el curso “Claves para disminuir riesgos de corrupción en la administración municipal”, que impartió el Observatorio Ciudadano de Mazatlán a funcionarios municipales y ante decenas de trabajadores de la Comuna, regidores y funcionarios municipales, precisó que con esta capacitación se empiezan a sentar las bases para lograr eso.

También puedes leer: Se fortalece el sistema de combate a la corrupción en México

Manifestó que en este nuevo periodo, la transparencia de los manejos será también una prioridad en las direcciones municipales, a fin de darle la confianza a la ciudadanía de que los recursos públicos son correctamente manejados.

“Hoy iniciamos una nueva etapa de gobierno, una etapa en la búsqueda de la transparencia, en la búsqueda de corregir todo lo que tenga que ver con las malas prácticas en cuanto a los mecanismos de llevar a cabo el servicio público”, dijo.

Por su parte, el director del Observatorio Ciudadano, Gustavo Rojo Navarro, destacó que es sumamente importante que los funcionarios municipales sepan sobre sus responsabilidades. Las áreas urgentes son las que tienen que ver con el uso, manejo y ejercicio del recurso.

"Las responsabilidades en las que pueden caer si no hacen bien su trabajo, todo lo que ellos hacen está reglamentado por una ley y todo lo que ellos hacen tiene que cumplir con lo que establece la ley y si no lo hacen hay tres tipos de de responsabilidades, la política, penal y administrativa, a las que se pueden hacer acreedores dependiendo de la función que desempeñen, ya que no pueden sancionar igual a un subdirector que a un enlace que a un regidor", expresó.

Mientras tanto, la coordinadora municipal de Acceso a la información Pública, Gabriela de Diego Oropeza, mencionó que esta capacitación es clave para disminuir y controlar riesgos de actos e irregularidades al interior del gobierno de Mazatlán.

Ciudadanía participativa

El municipio registra un promedio de 3 mil 200 solicitudes en lo que va del 2022. Esto habla de que la ciudadanía mazatleca es altamente participativa y cuestiona día a día el quehacer de su gobierno y exige una total rendición de cuentas.

“Cabe destacar que uno de los principales objetivos de la transparencia y rendición de cuentas es el poder generar confianza por parte del sistema gubernamental hacia la ciudadanía, ya que el abrir las puertas a la participación, a escuchar y analizar las demandas de la ciudadanía, nos genera y nos nutre de un círculo virtuoso; es decir, si el gobierno municipal informa y el ciudadano escucha, analiza y cuestiona la información, así se llega a construir un puente de confianza que encamina a una ciudad al desarrollo integral de la misma”, concluyó Oropeza.