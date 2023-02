Acusan al rector de las UAS de llamar "perros" a los diputados

Culiacán, Sin.- "Ustedes, los diputados, son una bola de perros", comentó el diputado presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso, José Manuel Luque Rojas, que fue lo que el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, le dijo en la inauguración de la ExpoAgro.

Este hecho está sustentado en un audio recabado por un medio de comunicación local, en el cual se escucha al legislador explicar el desagradable encuentro que tuvo con el rector el día de ayer, miércoles 22 de febrero.

"Me contestó en un tono deberás, indignante e impropio, de una autoridad universitaria de ese rango, me dijo: lo que pasa es que ustedes los diputados son una bola de perros, yo no me reúno con perros, me reúno con los dueños de los perros", narró.

La reforma

Luque Rojas contextualizó el encuentro diciendo que en primera instancia se acercó al titular de la institución educativa para preguntarle el acercamiento que el rector no tuvo con el Congreso, antes de que se aprobará el dictamen de la Reforma a la Ley de Educación Superior del Estado.

Diputado José Manuel Luque Rojas. Foto: Cortesía | Congreso del Estado

"La actitud y la respuesta allí está, grosera y lo que le sigue impropia. Una falta de respeto absoluta al Congreso, a los diputados", comentó el Legislador en el audio.