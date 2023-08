Acata Rocha Moya exhorto para respetar a periodistas

Culiacán, Sin.- Luego de que el Instituto para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa hiciera un llamado al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, para que respete la labor periodística, el mandatario dijo que acatará el exhorto.

El llamado del Instituto surgió después de que el titular del Poder Ejecutivo local llamara "chismosos" a los periodistas que estaban cubriendo los hechos violentos registrados en el municipio de Sinaloa.

"Acato el total del mensaje, es un exhorto y le digo al instituto que aunque lo hayan dicho de manera muy comedida, entiendo lo que me quieran decir y ustedes deben de entender que no me refiero a todos los periodistas, que no sea cosa censurada o censurable", declaró.

El conflicto

Los comentarios vertidos por el mandatario estatal se registraron en la ciudad de Guamúchil, allí integrantes de los medios de comunicación le abordaron sobre los hechos violentos registrados en la zona serrana de Sinaloa municipio y que causaron el desplazamiento de más de 700 personas.

El gobernador dijo "a ti lo que te gusta es el chisme, es lo que te gusta", para luego darle la espalda al reportero que lo cuestionaban.

-¿A la labor periodística se refiere como chisme? –cuestionó el reportero.

–Sí, en buena parte- respondió Rocha Moya.