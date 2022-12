A pesar del Covid-19 e influenza, los sinaloenses se resisten a las vacunas

Mazatlán, Sin.- A pesar de las muertes que ocasionó la pandemia del Covid-19 en todo el mundo, en muchos municipios de Sinaloa, tanto en la zona urbana como la rural, se observa todavía una arraigada resistencia por parte de la población para aplicarse una vacuna.

María Guadalupe, brigadista en las campañas de vacunación del Centro de Salud Urbano Los Mochis, durante el mes de octubre estuvo aplicando la vacuna hexavalente a la población infantil. Fue casa por casa y tiene muy presente que algunas madres de familia se negaron rotundamente a que vacunaran a sus pequeños.

"Se van a enfermar más, les va hacer más daño", les decían algunas personas.

En el mes de noviembre estuvo aplicando la vacuna contra la influenza, donde se encontró con que había sinaloenses, de entre 40 y 50 años, que nunca se la habían puesto.

"Nunca me la he puesto y nunca me he enfermado", era el argumento cuando ella les preguntaba. O simplemente les respondían con un "porque no".

En algunas ocasiones llegó a aplicar vacunas contra el VPH (Virus del Papiloma Humano), destinada para la población juvenil, específicamente mujeres, y la resistencia de algunas adolescentes residía en que si les aplicaban la dosis se iban a morir, porque la vacuna era para que les diera el virus.

En México, la influenza estacional ha alcanzado su punto más alto de contagios desde hace cinco temporadas y según especialistas puede ser mortal.

En este 2022 se han registrado más de 4 mil 500 casos de influenza, principalmente en mujeres. Querétaro, Nuevo León, Aguascalientes, Zacatecas y Ciudad de México, son las entidades más afectadas.

A María Guadalupe le ha tocado explicarle a la población que la vacuna es para prevenir y cómo es que funcionan los biológicos de virus vivos atenuados; sin embargo, la última palabra para vacunarse o no es de la ciudadanía.

Problemática social

No solo la cultura de la prevención ante desastres naturales en México es escasa, lo es también en el ámbito de la salud, particularmente en el caso de las vacunas, aún no hay numerosos grupos de poblaciones que se niegan a aceptar o estar dispuesto a colocarse estos productos biológicos.

Para la doctora Diana Guarneros de Regil, médico pediatra, esta problemática social está infundada en temores y mitos; temor al dolor del pinchazo, pero también a lo desconocido, "me voy a inyectar y no sé lo que me están inyectando", "me van a meter un chip".

Aunque también resulta ser contradictorio, ya que las personas suelen dejarse influir por terapias que ven en redes sociales donde a través de inyecciones les prometen bajar de peso, tener una piel mejor o cualquier otro beneficio físico.

En lo que se refiere al Covid-19, al 15 de noviembre del 2022, la Secretaría de Salud reportó que, en México, de los 130 millones de habitantes, aproximadamente 99 millones de personas habían recibido al menos una dosis contra el Covid-19; de 18 años en adelante el 91%, del grupo poblacional de e 12 a 17 años un 64% y de 5 a 11 años un 60%.

Función de las vacunas

La especialista, con más de 15 años de experiencia en la Industria Farmacéutica y más de 12 años en el área de vacunas, actualmente gerente médico de vacunas para ASOFARMA, menciona que las vacunas, en forma general, buscan evitar las formas graves de las enfermedades y su eficacia se mide por los títulos de anticuerpos que genera.

El efecto de una vacuna en el cuerpo humano, agrega, no es inmediato, todas las vacunas requieren un proceso que se llama de incubación o de desarrollo de los anticuerpos y esto es un periodo, más o menos, que dura entre 14 y 21 días.

"Se requiere de un tiempo para que el cuerpo reconozca ese antígeno que se está metiendo, que genere los anticuerpos que se requieren y genere la protección con ello", agregó.

"La vacunación es importante a lo largo de toda la vida, no acaba en ella infancia; las vacunas refuerzan el sistema inmunitario, protegen de enfermedades infecciosas y ayudan a combatirlas haciendo posible su control, eliminación de transmisión e incluso su erradicación, pero sobre todo, salvan vidas".

Caso COVID-19

La pandemia por el Covid-19 fue un parteaguas en el desarrollo de vacunas, permitió conocer una nueva herramienta para desarrollar reactivos de manera más acelerada que como se venían produciendo anteriormente.

Pero también evidenció que sigue habiendo una gran resistencia de la población hacia la vacunación; la vacuna contra el SARS-CoV-2 no fue la excepción, bastó con que una persona en redes sociales dijera que el biológico contienen microchips para que se genera confusión, temor y surgieran numerosas teorías conspirativas.

La especialista colabora con la plataforma ARNm de la farmacéutica Moderna, un proyecto con diferentes propuestas terapéuticas y desarrollo de vacunas.

"Es un grupo grande de científicos, personal de laboratorio, químicos y otros de todo el mundo. El desarrollo de las vacunas, antes de tener la plataforma, tomaba entre 15 y 20 años tener las vacunas e irlas adecuando, ahora ya no", explicó.

"Por ejemplo, si hablamos de vacunas contra rubéola- sarampión- parotiditis, es una vacuna que nace en la década de los 60 de manera individual, para finales de la década de los 70 ya tenemos una vacuna que contiene los tres virus. Fueron 20 años para que tuviéramos una vacuna con tres patologías o tres gérmenes diferentes para protegernos", señaló.

En la plataforma, en un periodo de nueve meses se logró obtener una vacuna y en un lapso máximo de dos meses lograron tener una nueva vacuna que cubre las nuevas variantes que existen del virus.

"Lo que estamos viendo, aprendiendo con el Covid, es que no es un virus fiel, es un virus que muta, que nos va dando nuevas oportunidades de aprender, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito social", agregó.

La importancia de vacunarse

En México hay dosis específicas aprobadas para niños de cinco años de edad en adelante hasta adultos mayores. En otros países ya hay biológicos aprobados a partir de los seis meses de edad, entre estos el de ARN mensajero.

Al aplicar la vacuna contra el Covid-19 en mujeres en estado de gestación, se observó que en los primeros seis meses el bebé estaba protegido por los anticuerpos que la mamá en su momento le pasó a través de la leche materna, a partir de esa edad el pequeño necesitaba desarrollar sus propios anticuerpos.

"Hablando de salud pública es un impacto social la protección que vamos a generar, aquellas personas que no pueden recibir una vacuna (bebés que no han llegado a la edad de vacunación, personas que están bajo tratamiento específico, pacientes con inmunosupresión) están protegidas porque las personas que estamos en su entorno estamos protegidos", resaltó.

Hasta este momento se han identificado alrededor de siete variantes del coronavirus, algunas de ellas tienen subvariantes. Los virus están mutando continuamente y el grado de patogenicidad de la próxima variante no se puede predecir, por ello entre menos oportunidad se le dé al virus de mutar se va a poder controlar la enfermedad.

La vacunación es una barrera para esa mutación y en un momento dado, está inmunización puede lograr eliminar la transmisión de este virus.

"Tener enfermedades soy qué son prevenibles por vacunación y que tengamos una persona que se enferma y que se hospitaliza y que se muere por estas enfermedades no es justo, creo que tenemos que generar esa conciencia no solo para covid, para otras enfermedades; hoy las coberturas vacunales para los niños y para los adultos mayores se perdieron de forma significativa", apuntó.

Al 31 de octubre del 2022, según cifras de la Secretaría de Salud de Sinaloa, en la entidad se alcanzó una vacunación global contra el Covid-19 del 94% en los sinaloenses. En cuanto al segmento poblacional de 5 a 11 años de edad, un 66% se ha aplicado la primera dosis contra el virus y alrededor del 33% la segunda dosis.

"Seguimos viendo la necesidad de vacunarnos, pero si necesitamos tener más datos de qué está sucediendo desde el punto de vista epidemiológico en el país para saber que lo que realmente al país necesita, si necesitamos esa tercera, cuarta una quinta dosis, si bien cierto no para toda la población, para la población vulnerable que son los adultos mayores y niños pequeños", indicó.

¿Qué es el ARN mensajero?

El ácido ribonucleico (ARNm) es una proteína que se utiliza para generar una codificación genética, o un mensajero, con una secuencia proteica que actúa como si fuera una especie de papel carbón, una lámina que permite hacer copias.

Explica que el DNA son las proteínas que conforman la información genética de una persona y lo que hace el ARNm es adquirir la información genética, transcribirla y transmitirla a otra célula.

"En el caso del Covid, lo que hacemos es que se adquiere la información del virus, por eso fue importante la secuencialización, conocer cuáles eran las proteínas que conformaban el DNA del virus, para que el RNAm, que se desarrolla de manera sintética, se pudiera ensamblar, conocerlo y avisarle a nuestras células. El sistema inmunológico está compuesto de diferentes células que tienen esa capacidad de identificar agentes externos que pueden causarnos algún daño, alguna enfermedad, los identifican y permiten que a través de este conocimiento generen lo que se conocemos como anticuerpos", explicó.

La diferencia entre una vacuna ARNm y las convencionales básicamente es la forma y tiempo en que se desarrollan.

"Tenemos las vacunas de virus vivos atenuados, son vacunas que como si hubiéramos agarrado el virus y lo hubiéramos estado metiendo en diferentes cubetas hasta que le quitamos la mugre y entonces ese virus, ya con una capacidad de generar enfermedad grave disminuida, cuando lo metemos en el organismo nuestro sistema inmunológico lo identifica como algo que nos puede causar daño y genera los anticuerpos", dice.

Sin embargo, para poder llevar todo este proceso toma un periodo mucho más largo, de meses o incluso años, mientras que generar una vacuna con las características de esta plataforma, incluso para las nuevas cepas del Covid, toma tan solo dos meses.

"La forma más grave del Covid es la muerte, una forma no tan grave es estar hospitalizado, la hospitalización prolongada ¿Qué busca la vacuna contra el covid? evitar que nos hospitalicen o llegamos a fallecer", puntualizó

En cuanto a la periodicidad de protección de las vacunas, específicamente contra el Covid-19, es algo que no se ha podido establecer aún al ser prácticamente nuevas.

"Son vacunas de las que estamos aprendiendo, son vacunas que nos van a permitir a través del tiempo saber en qué momento tenemos que ponernos un refuerzo, si realmente nos lo tenemos que poner en seis meses, dos meses, si no lo ponemos en un año ¿estamos protegidos? eso es algo que todavía estamos aprendiendo, son preguntas que todavía se quedan en el tintero para responder, calculo que en menos de dos años vamos a tener esas respuestas".

Para saber

De los 130 millones de habitantes que hay en México, aproximadamente 99 millones de personas han recibido al menos una dosis contra el Covid-19.

Datos

-94% de los sinaloenses se ha vacunado contra el Covid-19 hasta el 31 de octubre del 2022.

-66% de la población de 5 a 11 años de edad se ha vacunado con la primera dosis del Covid-19.

-33% de la población de 5 a 11 años de edad tiene la segunda dosis del Covid-19.