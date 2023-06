¡A hidratarse! Fin de semana caluroso en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Este fin de semana será muy caluroso en Mazatlán, ya que según el encargado del Servicio Meteorológico Local, Hugo Nordahl, se esperan para el puerto temperaturas entre 34 y 35 grados celsius.

"Van a ser días calurosos y sobre todo para las siguientes semanas, mantendremos informados a todos, porque comprendemos que cuando es esta época del año, despierta el interés de la ciudadanía el tema del calor, en estos días estaremos alcanzando temperaturas de entre los 34 y 35 grados celsius en Mazatlán", dijo Nordahl.

Añadió que lo más bajo que van a estar las temperaturas será entre 23 y 25 grados celsius.

"Lo menos caluroso que estará será de entre 23 y 25 grados celsius, sabemos que la gente espera que no haga tanto calor, pero la realidad es que apunta a ser un verano muy caliente, esta conocida como la tercer ola de calor, nos va a afectar a todos porque las temperaturas van a tener un incremento continuo", añadió.

Comenta que durante los siguientes días no hay registros de ningún tipo de actividad ciclónica en el Océano Pacífico, por lo que de momento no se tiene prevista ninguna lluvia en el puerto.

"No hay probabilidad de precipitación los siguientes días, no hay actividad ciclónica en el Océano Pacífico que pueda afectar en los siguientes días a Mazatlán", agregó Nordahl.

Recomendaciones

El encargado del Servicio Meteorológico Local recomienda a la población de Mazatlán que durante esta temporada de calor tome sus precauciones y extremar cuidados ante las altas temperaturas.

"Le recomiendo a la ciudadanía que si salen a la calle se ponga bloqueador, que se mantengan hidratados, no salir o no exponerse de manera continua al sol, si no es necesario, hay que hacer conciencia para prevenir cualquier tipo de incidente", comentó.

Tercera onda de calor

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que a partir del 1 de junio un sistema de alta presión provocará la tercera onda de calor que afectará al menos a 12 estados del país.

A través de un comunicado, la Conagua señaló que se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados celsius en regiones de Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

También se prevén temperaturas de 35 a 40 grados celsius en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, el suroeste del Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas.