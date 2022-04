40 años de fe, cumpliendo con el Viacrucis

Mazatlán, Sin.- Con la esperanza de que la gente se concientice en las actividades religiosas, ya que Mazatlán no es solo playa, la Iglesia María del Mar, del fraccionamiento Playa Sur llevó a cabo su Viacrucis por las calles de este fraccionamiento y Lázaro Cárdenas.

Este 2022, se cumplen 40 años de llevarlo a cabo de manera ininterrumpida, ni la pandemia de coronavirus lo pudo hacer, aunque si les impidió recorrer las calles, por lo que lo hicieron en la iglesia.

También puedes leer: Supervisa alcalde de Mazatlán zonas de playa en Semana Santa

Para el padre Manuel Carrasco Salazar, párroco de la Iglesia Santa María del Mar, dijo que “bendito Dios, tenemos celebrando aquí durante 40 años, hemos hecho el Viacrucis recorriendo las calles de nuestra comunidad y el Viacrucis consiste en dar y recorrer los espacios que Jesús fue dando para poder llegar al Calvario donde se iba a ofrecer como víctima por nosotros los pecadores, por nuestros pecados. En eso consiste la celebración de este día de una manera especial, el recorrido de Jesús”.

Entrevistado mientras los personajes se alistaban a partir de afuera de la Iglesia María del Mar, el párroco pidió a los feligreses que ojalá este día reciban el mensaje tan grande, donde no solo son vacaciones, sino pensar lo que Jesús vino a hacer por las personas, en la salvación que el Señor les ofrece y no se distraigan en cosas meramente satisfactorias humanamente, pero no para nuestra alma.

“No somos solo cuerpo, también somos espíritus que tenemos nosotros que limpiar, purificar para poder volver a Dios, volver la mirada hacia ese Dios que vino al mundo para redimir a nosotros del pecados”, manifestó.

Local Playa El Caimanero, convertida en un destino incluyente

Cuestionado acerca de cómo han sido los dos últimos años del Viacrucis, por la pandemia que se ha registrado en la ciudad, el padre Carrasco Salazar indicó que los dos últimos años no lo celebraron por las calles, sino adentro de la parroquia, para cuidarse de los contagios.

“Pero hoy, más o menos estamos, creemos que estamos un poco dispuestos a dar ese paso, para vivir nuestra vida de fe, para expresar nuestra fe a través de estos actos que nos recuerdan lo que el Señor vino a hacer por todos”, manifestó.

Sobre la procesión, no supo decir el número exacto de representantes, pero hay jóvenes vestidos de soldados, mujeres piadosas y todo lo que representa la procesión, y en cuestión de los feligreses, la invitación se hace y es decisión de ellos si salen a verla o no.

“La playa la tenemos todo el año, y nomás ahora se les ocurre ir… son 40 años, todos las he encabezado, para mí es muy satisfactorio estar aquí durante este tiempo porque yo vi crecer esta comunidad, desde la primera piedra que se puso en este templo empecé a estar aquí, y me ha tocado a mí, ver crecer no solamente lo material del templo, sino la comunidad también”, expresó el padre Manuel Carrasco Salazar.