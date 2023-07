La dama que rompe récords y domina la duela en el boliche nacional

Sin ser de su agrado en un principio, solo por seguir una tradición familiar, Lili Robles González comenzó su andar en el boliche, sin imaginar que al pasar los años llegaría a formar parte de la selección mexicana y representar a su país.

Ahora con 17 años en la selección mayor y con el récord de haber tirado 33 chuzas en sus 33 envíos, se siente una atleta realizada gracias a su abuelo y padre Jesús Robles.

Al principio parecía que todo era a la fuerza para que no se rompiera esa cultura y poco a poco le fui agarrando cariño, incluso convirtiéndose en una de las mejores del estado de Sinaloa.

‘’Al principio no me gustaba, y se me hacía muy a fuerza el que yo practicara este deporte, pero poco a poco fui yendo a practicar, tuve mis primeros torneos y le empecé agarrar cariño al boliche’’, comenta Robles.

La dama del boliche considera que es un deporte mental, lleno de retos, a lo que la gente piensa que nomás es aventar la bola y tirar todos los pinos.

‘’En verdad el boliche no es como la gente piensa, que nomás es tirar la bola para que se caigan los pinos, esto va más allá, todos los días son de cosas nuevas y siempre te vas a topar con retos muy diferentes, ya que la pistas tienen un aceitado diferente, también depende de los atletas que estén jugando, también tiene que ver la tipografía de las pistas y la transición’’, explica.

Con 35 años de edad, la sinaloense inició a la edad de 7 años y ha representado a Sinaloa en varias ocasiones y durante 17 años ha estado en la selección mayor.

‘’Todo esto tiene su recompensa, ya que es muy interesante cuando sales a competencias que empiezas a empaparte de otras culturas, tener amigos de otras ciudades o incluso países y estoy 100 por ciento orgullosa de representar a mi estado de Sinaloa en cualquier lugar que vaya’’.

Foto: Cortesía | Isde

En todo momento el deportista pasa por diferentes etapas ya sea el deporte que practique, pues hay historias dentro de su disciplina que quedan marcadas de por vida para el atleta, sea para bien o para mal ya que todo es un buen aprendizaje.

‘’Dentro de la competencia tengo varias anécdotas, la verdad sería muy difícil contarte una que me haya marcado, pero la que más recuerdo con mucho cariño fue cuando hice un récord en un nacional donde realice 33 tiros, 33 chuzas y tenía a todo el boliche parado, aplaudiendo, también otro que me acuerdo fue en un Nacional de Primera Fuerza donde está la elite del boliche, no es común ver eso, bueno en realidad es la única vez que lo he visto y fue muy especial para mí’’.

Lili tiene grandes metas en este deporte por lo que se está trabajando para poder llevarlos a cabo de momento, ahorita se encuentra enfocada en los juegos Centroamericanos en donde se estará uniendo a la delegación mexicana.

‘’Tengo varios planes a futuro pero ahorita está enfocada en los Centroamericanos que se están llevando en San Salvador en donde representa a México con mucho orgullo para poder traer la medalla del tricampeonato, también me gustaría ser campeona mundial y ganarme un título profesional’’.

Todo este gusto por el boliche se lo debe gracias a sus familiares que es su papá y su abuelo que han estado heredando el gusto en la familia por este deporte, luego de que cada día iba a practicar, desde muy niña le agarró demasiado el gusto.

‘’Me gustó mucho este deporte obviamente ya que es muy mental, y me reta todos los días con cosas nuevas, no es como la gente piensa de tirar la bola y tumbar los pinos’’.

Uno de los logros

Ha sido la primera mujer en el estado de Sinaloa al adjudicarse el Campeonato Nacional de Primera Fuerza en 2011 en la ciudad de Guadalajara.

De acuerdo con los registros de la Federación Mexicana de Boliche que datan desde 1950, el logro de Lili Robles es el primero para una bolichista del Estado en esta categoría.

Esta victoria de Robles González a nivel nacional se suma a las ya conseguidas en Segunda Fuerza (2006), Master Juvenil (2007 y 2008), Juvenil B (2002 y 2003), Copa Federación Juvenil B (2003) e Infantiles (1999).

La bolichista tuvo que remar contracorriente para hacer del primer lugar del Nacional.

También estuvo en Las Vegas en donde logró conseguir una medalla de bronce en el mundial femenil, siendo esta la primera vez en la historia de México que ganaba una presea en esta categoría.

Robles González confirmó que durante sus años como representante de Sinaloa en la desaparecida olimpiada nacional, logró convertirse en quien más medallas consiguió de todos los deportes totalizando 20 medallas con 10 de oro, 7 de plata y 3 de bronce tomando en cuenta de que muy pocos han podido destacar en el boliche por tratarse de un deporte caro además de existir poco apoyo.

Para saber