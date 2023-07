Succesion se despide con gloria: suma 27 nominaciones en los Emmy

La exitosa serie Succession, que llegó a su fin en junio pasado tras cuatro temporadas, sumó más logros a su historia al sumar 27 candidaturas en la 75 edición de los Premios Emmy (que se celebrarán el 18 de septiembre), convirtiéndose en la más nominada de esta edición.

El anuncio de nominados se hizo horas antes del plazo para declarar la huelga con la que 160 mil actores agrupados en su sindicato, apoyan a los guionistas en paro desde mayo; sus demandas son salarios más altos, regalías, y medidas de protección contra el streaming y la inteligencia artificial. La huelga estaba emplazada paras las cero horas de este jueves 13 de julio.

Con estas nominaciones, Succession rompió un récord al colocar a tres de sus actores (Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin) dentro de la terna de Mejor actor de drama, siendo el primer elenco en la premiación que comparte esta categoría.

Para el apartado de Mejor actor de reparto, también tienen cuatro oportunidades de llevarse la estatuilla: Alan Ruck (Connor Roy), Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans), Nicholas Braun (Greg Hirsch) y Alexander Skarsgard (Lukas Matsson).

“La razón principal por la cual el show tiene tanto éxito es porque es divertido ver sufrir a la gente rica”, explicó sobre el éxito de la serie el actor Alan Ruck, en una entrevista con El Sol de México otorgada previo al estreno de su última temporada.

Este show, que sigue los problemas que se desatan cuando una dinastía propietaria de un conglomerado de medios busca un sucesor, compite también como Mejor serie dramática, Mejor actriz de drama (Sarah Snook), Mejor actriz de reparto (J. Smith-Cameron), Mejor actor y actriz invitados.

La serie está disponible en la plataforma de HBO Max. Foto: HBO

“Hicimos un gran trabajo, espero que nos mencionen en el mismo enunciado con series como Breaking Bad o Los Soprano, espero que seamos recordados por eso, y creo que tal vez podríamos lograrlo”, comentó Alan, al referirse al legado de la serie.

EL STREAMING SIGUE DOMINANDO

Además de Succession, las series de HBO Max The Last Of Us y The White Lotus también rebasaron 20 nominaciones al obtener 24 y 23, respectivamente.

Por su parte, la plataforma Apple TV+ se coronó como la más reconocida al reunir 54 candidaturas en total, gracias a producciones como Ted Lasso (21, incluyendo Mejor comedia), STILL: Una Película Sobre Michael J. Fox (7, entre ellas Mejor documental o especial de no ficción) y El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, que buscará los premios de Diseño de producción en un programa de fantasía, Fotografía para una serie o película limitada o de antología, Mejor vestuario para una serie o película limitada, Diseño de título principal, Maquillaje protésico, y Edición de sonido para una serie limitada.

Con ello se reafirmó la supremacía del streaming en esta premiación. Rana Fonk, director del sitio Spoiler time, considera esto como una prueba más de hacia dónde se dirigen las preferencias del público.

“Las plataformas están posicionadas como la opción número uno cuando la gente busca qué ver durante la semana o el fin de semana. Ya no sorprende que incluso en los Oscar, plataformas como Netflix, Amazon Prime, o Apple TV se metan en las nominaciones. Significa que la gente ya eligió dónde ver contenidos”, explicó en entrevista.

La familia Roy protagoniza esta serie de intrigas y drama familiar / Foto: Cortesía | HBO Max

Para Prime Video son diez proyectos los que competirán: The Marvelous Mrs. Maisel, Daisy Jones & The Six, Swarm, Los anillos de poder, The Boys, Dead Ringers, The Sound Of 007, Judy Blume Forever, Goodnight Oppy y Savage X Fenty Show Vol. 4.

Además de El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, Netflix colocó seis de sus producciones en esta lista, siendo Better Call Saul (Mejor serie de drama, Mejor actor para Bob Odenkirk y Mejor actriz de reparto para Rhea Seehorn) y Merlina (Mejor comedia y Mejor actriz para Jenna Ortega) las principales. También se incluyó a Bronca, La diplomática, The Crown y Dahmer.

Rana Fonk señaló que la creciente presencia de los latinos en estas ceremonias es un ejemplo de que el trabajo realizado está a la altura de Hollywood. “Está bueno que en un país como Estados Unidos, donde los latinos son casi potencia al ser más que otras comunidades, estén representados de cierta manera”.

“Lo que nos tiene que favorecer es entender que desde Latinoamérica las cosas también se hacen bien, se hacen al mismo nivel, no le pedimos nada a nadie de afuera. Qué bueno que los latinos estemos ahí, algunos con más raíces que otros”.

Por su parte, el actor Pedro Pascal, quien este año conquistó a las redes gracias a su participación en The Last Of Us, fue nominado en tres categorías diferentes: Mejor actor de drama por The Last Of Us, Mejor Actor Invitado por su participación en Saturday Night Live y Mejor Narrador por Patagonia: Life On The Edge Of The World.

“Es un actor que ha crecido mucho en los últimos años, lo viene haciendo bien, le tocó estar en producciones importantes”, señaló Rana al respecto. “Los actores tienen muy claro que estas nominaciones no es que les cambien la carrera, pero sí ayudan a revisar y a reafirmar que están en un buen momento”.