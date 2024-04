Rosalía se convierte en objeto de estudio; la Motomami protagoniza tesis en Madrid

Rosalía se convirtió oficialmente en materia de estudio universitario. La Motomami fue objeto de estudio de una tesis doctoral de España, la cual analiza las influencias de Enrique Morente y de Silvia Pérez Cruz en la obra de la intérprete de Despechá.

Durante cinco años, para obtener el grado de doctor en Musicología, Daniel Gómez Sánchez estudió a “La Rosalía”. Como resultado, creó la tesis titulada Rosalía: intercambios culturales entre Rosalía y su equipo creativo que el tribunal de la Universidad Complutense de Madrid la calificó como sobresaliente.

En la Complutense fueron de alguna manera visionarios al darle importancia a una tesis sobre esta artista que, aunque entonces comenzaba a causar ya cierto interés, nadie pensaba que iba a eclosionar de este modo.Daniel Gómez Sánchez.

Aunque actualmente Rosalía ha cobrado fama mundial, con su presentación en el Festival Coachella 2023, o con el concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, donde reunió a 160 mil personas, la aprobación de su tema de tesis fue visionario; en palabras del autor “nadie pensaba que iba a eclosionar de este modo”.

OMG! Rosalía y Hunter Schafer sí tuvieron una relación amorosa: así lo confirmó la actriz

De los escenarios a la academia, ¿cómo se convirtió Rosalía en objeto de estudio?

Daniel Gómez se interesó en Rosalía cuando ella presentó su álbum El mal querer en la Plaza de Colón de Madrid, en 2018, frente a 11 mil personas.

"Un día, caminando por el centro de Madrid, vi una multitud de gente. Era el concierto que Rosalía celebró en plena plaza de Colón a finales de 2018, cuando presentaba El mal querer. Escuché de lejos Malamente y me acerqué. No sonaba a nada que hubiese oído antes. Era una propuesta muy novedosa que remezclaba el flamenco con las músicas urbanas y me quedé embelesado", recordó.

Tras escuchar Malamente, Gómez le comentó a uno de sus profesores de Musicología que aquella artista “iba a ser algo global”, con lo que el académico lo convenció de tomarla como propuesta de tesis.

OMG! ¿Indirecta para Rauw Alejandro? Rosalía canta Se nos rompió el amor en los Latin Grammy

¿De qué trata la tesis que tiene como objeto de estudio la música de Rosalía?

De acuerdo con el doctor en Musicología, la tesis parte de la pregunta inicial sobre cómo Rosalía que viene de un ambiente familiar sin músicos, ni tradición flamenca, aprendió el flamenco en tan solo ocho a años a nivel institucional.

Como parte de su investigación Gómez mantuvo contacto con Rosalía, con lo que descubrió que la intérprete de Tuya tiene influencias de Enrique Morente, cantautor de flamenco. El autor considera que la Motomami tiene la misma libertad de creación y experimentación de la exploración tímbrica e incluso el uso de samples.

Moda Rosalía, Jennifer Lawrence y Natalie Portman en primera fila de la Pasarela de Dior

La otra pata importante de la tesis tiene que ver con Silvia Pérez Cruz, con "su conexión en la manera de colocar la voz o el vibrato rápido", en parte a través del que fuera profesor de Rosalía tanto en el Taller de Músics como en la ESMUC, José Miguel Vizcaya, quien había impartido antes una asignatura a la exintegrante de Las Migas.

"Hubo un concierto de Silvia Pérez Cruz tras el que Rosalía se le acercó y le dijo: 'Yo aprendí a cantar piano imitándote'", apunta Gómez Sánchez sobre el origen de lo que considera una de las grandes fortalezas de la artista: "Ejecutar melismas complejos en un volumen suave".

Entre sus conclusiones destacan que Silvia Pérez Cruz y Rosalía además de trabajar con el mismo productor, Raúl Fernández “Refree”, comparten una formación musical parecida de músicos con origen en Cataluña, ello ayudó a que la Motomami reforzara su discurso creativo.

Con información de EFE.