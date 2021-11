Río Roma escucha a sus fans para cada proyecto

Para Río Roma sus fans son la piedra angular de su carrera, pues su opinión siempre ha tenido repercusión en los proyectos que realizan. Por eso cuando decidieron incursionar en el regional mexicano con su EP Seis canciones y un tequila, de inmediato recurrieron a las redes para leer las reacciones de su público.

"Sí influye, a mí me importa lo que nos ponen, aunque tampoco me clavo tanto porque no tengo tiempo", comenta José Luis entre risas. "Estoy pendiente por lo menos de las primeras reacciones, luego luego te das cuenta cuando algo gusta. Hay canciones que conectan más que otras y cuando la gente conecta más allá del género y el ritmo, importa más. Queremos decirles que nos escriban lo que está en su mente, lo que piensan".

El más reciente sencillo de dicho material lleva por título Por ella tomo, el cual interpretan a dueto con Gerardo Ortiz. Al respecto señalan que desde el principio tuvieron en mente al cantante para acompañarlos en ese tema, y les da mucho gusto mostrar su lado "fiestero".

Recientemente lanzaron un reto en su cuenta de TikTok, para que sus fans compartan un dueto de este tema y les envíen un video interactuando con ellos en una original dinámica tipo karaoke.

Al preguntarles si planean seguir por este camino, José Luis respondió que si bien se sienten muy contentos con esta faceta, no les gustaría alejarse de su estilo romántico de siempre, y adelantó que su próximo material estará enfocado en la balada.

"Estamos muy contentos porque siempre lo habíamos querido hacer, es muy importante recalcar que esto es una aventura musical, pero sabemos que siempre seremos balada, después de esto viene un disco súper pop. Pero el que simplemente un día en nuestros conciertos de pronto entre el mariachi, entren estas canciones, para nosotros es un sueño", dijo.

Para continuar con la promoción del disco, el próximo año regresarán a los escenarios, hecho que los llena de alegría, pues extrañaban mucho el contacto con sus seguidores. Raúl reveló que durante los primeros meses de cuarentena, incluso era extraño para ellos encontrarse en casa sin tener presentaciones agendadas.

Sin embargo, el trabajo fue su refugio, y hoy ansían compartir los frutos de ese esfuerzo en un concierto. "Es algo que tanto ellos como nosotros añorábamos muchísimo, independientemente de eso, fuimos muy afortunados en hacer durante la pandemia conciertos en forma digital, pero nunca nada se va a comprar al concierto en vivo. La conexión, los gritos y los aplausos, ver a las chavas llorar de alegría o de tristeza, se volvió un modo de vida", concluyó.