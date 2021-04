Para Randy Ortiz, ganador de La Voz Kids 2021, este Día del Niño, va a ser distinto a los años anteriores. Primero porque los 200 mil pesos que ganó, serán el soporte económico para darle continuidad a su educación académica y musical y después, porque además de jugar con sus carritos, “me tomaré una soda para celebrarme en mi día ahí con mi familia y mis primos”, dice en entrevista.

Con su acento norteño, el pequeño originario de Coahuila, inicia a los 11 años de edad una carrera en el regional mexicano, con el apoyo de sus padres y sus dos hermanos. Contento, manifiesta que está disfrutando de haber obtenido el triunfo del reality infantil que lo llevará a tener su primer álbum.

Mientras su padre, Sergio Ortiz lo ha acompañado en esta travesía musical en la Ciudad de México, su mamá, Olinda Rivera lo espera en tierras coahuilenses. La familia está a la espera de concretar el debut discográfico de Randy.

“Ya andamos viendo eso, viendo los tiempos para ir al estudio de grabación”, confirma el integrante del equipo de Belinda, que obtuvo el primer lugar gracias a su interpretación del tema Te presumo, de Banda El Recodo.

Randy expresa que le faltan días o escasas semanas para dejar la Ciudad de México, sin embargo se lleva grandes recuerdos del reality al que llegó tras un filtro de al menos 80 aspirantes, que para la gran final eran ocho participantes en busca del triunfo.

Randy es un niño feliz. “Para mí es disfrutar la vida, estudiar, jugar yo fui diferente porque me gusta la música y estuve concursando, pero como niño disfruto la vida al lado de mis padres, mis hermanos y mis primos. En mi familia nadie es cantante. A mí me gusta mucho como canta Christian Nodal y espero hacer una carrera como él”.

Y además de su talento, cuenta con el apoyo de su papá; “es muy buena persona, me quiere mucho a mí y a mis hermanos. Él me ha apoyado en todo, dejó su trabajo por estar a mi lado, es algo que siempre se lo agradeceré, toda la vida. Por eso, lo admiro en todo lo que hace. Y mi mamá, aunque me regaña, es muy buena conmigo, siempre me apoyan como padres”.