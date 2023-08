¿Por qué será que las queremos tanto? sigue de gira con grandes comediantes

La comedia inagotable de Luis de Alba llegará este domingo 3 de septiembre a Ciudad Nezahualcóyotl con la obra ¿Por qué será que las queremos tanto? Luis de Alba, uno de los protagonistas de la historia, platicó en entrevista con El Sol de México que la iniciativa de llevar la obra al escenario del Teatro Alfredo del Mazo fue en agradecimiento al público mexiquense que siempre mostró interés en sus carreras.

“Queremos ir allá. Nosotros que ya estuvimos en teatros grandes como el Insurgentes, acordamos llevarle teatro a nuestra gente, a la que nos sigue en las películas y en todo lo demás. Acordamos mis amigos y yo bajar el precio para que la gente pueda ir y divertirse con cosas que valen la pena. Es de los mejores públicos para los que he trabajado. Tengo ganas de volver y de verlos reírse como ellos saben”, compartió.

Además de él, en el elenco figuran César Bono, Alejandro Suárez, Benito Castro y Carlos Bonavides. “Los años que yo tengo en escena son 70. Benito Castro también tiene por ahí, Alejandro igual, todos nos conocemos, nos amamos, sabemos por dónde irnos y cómo no faltarle el respeto al público. Estamos felices de estar haciendo lo que nos gusta”, dijo.

La trama gira en torno a un grupo de cinco amigos que se reúnen en un bar a contar sus vivencias, problemas y anécdotas en torno a sus parejas, esposas, exesposas y suegras.

“Hablamos de los matrimonios, de los problemas conyugales. Es una obra que deja mensaje por las cosas que han sucedido en la sociedad, más en México: feminicidios, asesinatos, violencia. Aquí hablamos de cosas que hablaría un grupo de amigos de sus mujeres: ‘me quiero divorciar’, ‘ya no la aguanto’, ‘yo tengo una hija’, etcétera. Pero después viene una rectificación, entonces recordamos que sin mujeres no estaría nadie y que ellas tienen un valor increíble”.

El proyecto está escrito y dirigido por el argentino Daniel Dátola, sin embargo, Luis de Alba participó adoptando un guion que ya había sido presentado en otras ciudades de América Latina como Buenos Aires y Bogotá. “Cuando yo conocía la obra me la ofrecieron en una convención en Las Vegas. Entonces la leí y me gustó mucho al grado de que me puse a producirla”, comentó.

El actor también reconoció que la manera de hacer comedia actualmente en ¿Por qué será que las queremos tanto, es muy diferente a la que lo convirtió en un ícono del cine mexicano de ficheras, época en la que fue parte del reparto de películas como El día de los albañiles (1984) y La pulquería (1981).

“Ha cambiado porque la película de El día de los albañiles es una sexy-comedia, esta es otra cosa, aquí no salimos a insultarnos ni a decir frases muy mandadas, porque respetamos al público”, expresó.

¿Por qué será que las queremos tanto?, se presentará en el Teatro Alfredo del Mazo, con dos funciones, una a las 17:30 y la otra a las 19:30 horas.