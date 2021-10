Poderoso Victoria muestra la unión social de los mexicanos

GUADALAJARA.- Cuando la mina que mantiene la economía del pueblo La Esperanza es cerrada en 1936, sus pobladores ven frustrado el sueño de abrir una nueva ruta ferrocarrilera. Eso los obligará a decidir entre quedarse ahí o migrar a los Estados Unidos para iniciar una nueva vida.

Un rayo de luz parece iluminar este pequeño poblado en el desierto mexicano cuando a Don Federico (Damián Alcázar) se le ocurre crear construir su propio tren de vapor. Lo único que falta es convencer a los habitantes de que esto es posible y reunir la mayor cantidad de manos para hacer realidad este sueño.

Esta es la historia de Poderoso Victoria, la ópera prima del director Raúl Ramón que tuvo su premier mundial en la 36 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. La cinta que cuenta con un elenco encabezado por Alcázar, Gerardo Oñate, Edgar Vivar, Roberto Sosa, Eduardo España y Luis Felipe Tovar, requirió más de una década de preparación para llegar a las pantallas.

“Escribí la historia hace diez años con toda la convicción de filmarla. Y una vez que tuvimos el guion ya consolidado, comenzamos este trabajo de alpinismo de atraer gente que se interesara en el proyecto”, comentó el director Raúl Ramón, en la presentación del filme a la prensa.

La historia, escrita, producida y fotografiada por el propio Raúl Ramón, resalta valores muy particulares de los mexicanos: su calidez, su familiaridad y la fortaleza que podemos crear al unirnos.

“El que cada uno tenga creencias diferentes no los separa. Al contrario, creo que es a partir de las diferencias o de las discapacidades que tienen los personajes que podemos crear la analogía de cómo se logra el sueño de echar a andar un tren. Ese es un valor bien bonito de la historia”, señala Roberto Sosa, quien en la historia interpreta a un chamán.

El actor comparte que el mensaje de esta película muestra lo que verdaderamente es un mexicano, lejos de la polarización que actualmente vivimos en el país. “Mucho de eso nos falta, el conciliarnos, reconocernos, el aceptarnos a partir de nuestras diferencias y a partir de ello trabajar juntos para que podamos avanzar este tren llamado México”.

El rodaje de Poderoso Victoria, que tiene producción de Fabiola Velázquez, se realizó durante la pandemia en locaciones de Jalisco. Contó con apoyo de la Comisión de Filmaciones de este estado, pues el proyecto fue rechazado por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) para recibir apoyos.

“En mi caso nos batearon el proyecto dos veces para apoyarnos cuando lo presentamos al Imcine porque dijeron que no podíamos, que era una producción demasiado compleja para un director novel. Sencillamente nos pusieron por escrito que no podríamos con la producción. Pero si bien no está el logotipo del Imcine en los créditos, sí está el de Jalisco”, señaló el director del filme.

La película que actualmente compite por el Premio Mezcal y Hecho en Jalisco en el FICG, tiene en su elenco multiestelar la participación especial de Joaquín Cosío, Adal Ramones y José Sefami. Así como las actuaciones de Lorena de la Torre, Said Sandoval, Rogeiro Martín Del Campo, Alberto Trujillo, Javier Zaragoza, Daniel Martínez, Alonso Echánove, Andy Chávez de Moore y Javier Lacroix.