Pedro Fernández da vida a un músico con Alzheimer en la serie Mariachis

La salud mental, la unión familiar y la defensa de sus propios ideales son algunos de los temas que la serie Mariachis mostrará al público a través de un contenido humorístico de ocho capítulos.

La historia se centra en Rosendo Cuevas (Pedro Fernández), un hombre apasionado por la música y a quien le detectan Alzheimer; esto afectará no solamente la vida del cantante quien está por perder todos sus recuerdos de manera progresiva, sino también a la familia que intenta enfrentar la enfermedad lo mejor posible.

“Esta serie nos invita a documentarnos mejor, a saber cuál es el comportamiento, cómo enfrentarlo, no deseo para nadie, mucho menos para mi familia ni para mí, una circunstancia como esta porque es realmente terrible, muy trágico, el sufrimiento es permanente. Mi abuelo decía que el ser humano se acostumbraba a todo menos a no comer, pero yo creo que este tipo de situaciones no es fácil de acostumbrarse, ver un ser querido aislado, conforme pase el tiempo se va deteriorando, se va a haciendo menos, muy ajeno al tiempo real, a su entorno, su familia, a sus gustos, pasiones, su amor, es una situación complicada y difícil”, afirmó Fernández en entrevista.

Para crear al personaje, el actor y cantante tuvo que investigar a profundidad esta enfermedad mental, incluso se apoyó de testimonios de un cercano. Su objetivo era manejar el tema con mucho respeto sobre todo para evitar que se tergiversara el mensaje o afectara a terceros.

“Platiqué con una persona que me decía que su mamá tenía este problema y me explicó cómo se empezó a comportar al inicio, fue difícil para toda la familia que un día por la mañana esa persona te vea como un desconocido, es algo que entristece.

“Médicamente hablando me documenté lo mejor que pude porque sí considero que es un tema del cual tenemos poca información y más de cómo enfrentarlo, entiendo que cada familia lo enfrenta de formas distintas y es un tema familiar de cómo lo hacemos, cómo lo llevamos, cómo hacemos sentir mejor a este familiar y entre todos tienen que tomar la mejor decisión conjuntamente con la decisión médica, pero más allá de este tema, creo que la historia es maravillosa desde el punto de vista musical, es entretenida, hay comedia indirectamente”, contó el intérprete.

La trama dirigida por Hammudi Al-Rahmoun Font hace un repaso por distintas épocas de la música, se explora la cultura de un país, así como sus costumbres; incluso tiene bases en personajes de la época de oro del cine mexicano.

Pedro (Antonio Mauri), es uno de los hijos de Rosendo. Junto a su hermano Jorge (Vadhir Derbez) y su madre Lucía (Consuelo Duval) buscarán la forma de lidiar lo mejor posible con el problema de salud del protagonista, una de sus estrategias es crear un grupo de mariachis y así, con la música, mantener vigentes los recuerdos en la memoria del patriarca, sin embargo esto no será fácil debido a la llegada del hermano de Rosendo, Jorge “El Gavilán” Cuevas.

“Esta historia se parece mucho la situación a la que venía viviendo con mi papá (Toño Mauri, quien funge como productor del proyecto), aunque no es la misma enfermedad (debido a que Toño sufrió de Covid-19, lo que lo mantuvo ocho meses hospitalizado y haber recibido un trasplante doble de pulmón), pero mientras sucedía la historia yo pensaba en mi papá en el momento en que se iba deteriorando, es interesante porque viví algo parecido.

“Una de las cosas más bonitas de esta carrera es que puedes empatizar mucho y muchas veces es fácil decir qué mal manejan la situación, pero cada quien hace lo mejor que puede. Fue un recordatorio, una manera diferente, con mucha perspectiva de ver la situación y muchas lecciones en general de esta serie de apreciar las cosas de la importancia de la familia, del regalo que es todos los días, muchos mensajes que ojalá la gente logre recibir”, aseguró Antonio Mauri.

Regina Orozco, Ricardo Polanco, Constanza Andrade, Paco Rueda, Nya de la Rubia, José Ángel Bichir, entre otros actores completan el elenco. La serie se estrena este 2 de marzo a través de HBO Max.