Familia de la víctima pide que Pablo Lyle no sea deportado a México: "no es justo"

Luego de que se diera a conocer que existía la posibilidad de que el actor Pablo Lyle sea deportado a México para cumplir su condena por homicidio involuntario en contra de Juan Ricardo Hernández, la familia de la víctima se pronunció al respecto.

Si el actor es trasladado, las autoridades mexicanas podrían decidir si habría posibilidades de obtener la libertad condicional anticipadamente, lo que significa que Lyle no pasaría los cinco años en la cárcel como se estableció.

Puedes leer también: Turner Guilford Knight: la cárcel donde Pablo Lyle cumplirá su sentencia

La madre de Juan Ricardo Hernández, Mercedes Arce, habló al respecto asegurando que tanto ella como el resto de la familia no están de acuerdo que se considere siquiera una deportación, pues debe cumplir su condena en Estados Unidos.

“No es justo que haya hecho un crimen en Estados Unidos y lo quieran deportar a su país para que no cumpla, eso no es justo, hay una madre que está llorando todas las noches, que cumple 92 años; un nieto que no pudo disfrutar de su abuelo, un hijo que nada más lo vio dos años y a mí que me dejó sola”, dijo para el programa ¡Siéntese quien pueda!

OMG! Asesinan al youtuber Kevin Kaletry en conferencia de prensa de Wendy de "Las perdidas"

Mercedes Arce cuestionó las razones para darle la oportunidad de cumplir su condena en México, donde podría ver más seguido a su familia y podría conseguir acortar sus años de condena.

“¿Por qué razón?, ¿porque es figura pública?, ¿porque es artista? Si eso lo hace otra persona tiene que cumplir”.

No creen en las disculpas de Pablo Lyle

Además, Arce consideró que la sentencia que recibió el actor fue injusta, pues durante todo el proceso legal pidieron que se le diera la pena máxima que correspondía a 15 años, de la cual sólo recibió una tercera parte.

“Yo pensaba que eran más años, el máximo de lo que le daban por esa causa. Sigo creyendo en la justicia y yo sé que hay un Dios divino también”.

Finalmente, dijo que no cree en las disculpas que le ofreció Pablo Lyle, ya que al ser actor tiene la facilidad de aparentar arrepentimiento sin sentirlo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Para serte sincera, no lo sentí de corazón. La hermana y Delfino dijeron que lo sentían muchísimo, que les daba mucha pena. Sentí más eso. A veces me pregunto yo: ¿pensaría él que estaba actuando para una serie?, porque es que no entiendo ¿por qué con ese coraje él se bajó del carro?, no lo entiendo”, explicó.