¿Emily Ratajkowski y Harry Styles tienen una relación?, esto ha dicho la modelo

Los rumores de un posible romance entre Emily Ratajkowski y Harry Styles comenzaron tras ser captados dándose un beso en las calles de Japón. De inmediato se desataron cientos de reacciones en la web, pues hasta hace poco los dos se encontraban en una relación estable, incluso la modelo tuvo a su primer hijo en aquel matrimonio.

Es así como la también actriz decidió romper el silencio respecto a su situación amorosa actual y expresó que dejó la soltería a inicios de este 2023, por lo que varias personas y medios de comunicación alrededor del mundo han mencionado que su corazón ahora le pertenece al ex integrante de One Direction.

Puedes leer también: Rata de dos patas tiene dedicatoria: así nació la famosa canción de Paquita la del Barrio

En estas declaraciones, ella igual compartió más detalles acerca de su divorcio y los motivos que la llevaron a tomar esta elección, en los que incluyó que los problemas comenzaron debido a la presión que reciben las mujeres para encontrar una pareja, lo que ocasionó que las cosas se complicaran por el nacimiento de su primogénito.

El beso entre Harry y Emily

El pasado 25 de marzo las celebridades fueron captadas en las calles de Tokio besándose, además estaban bailando y riéndose juntos. Esto ocurrió durante una de las paradas que tuvo el cantante británico por su gira mundial ‘Love On Tour’, en la que meses atrás también visitó México.

Estas imágenes no tardaron en volverse tendencia a nivel global, lo que generó que tomara fuerza el rumor de ellos dos estaban saliendo. Además, esto se sumó a las declaraciones que hizo Ratajkowski dos semanas antes para el podcast Going Mental with Eileen Kelly.

OMG! Shakira respondió a Piqué tras criticar a sus fans y mencionarla como “latinoamericana"

En este programa mencionó: “Acabo de empezar a salir con alguien que me gusta. Así que es una sensación diferente. Pero si hubieras hablado conmigo hace cuatro semanas, te habría dicho que era absolutamente feliz estando soltera. Pero ahora me he dicho: 'Oh, bueno, él es genial'", expresó.

🚨 Harry Styles & Emily Ratajkowski passionately making out 🚨

pic.twitter.com/T0hnfmprlN — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) March 26, 2023

Aunque la modelo de 31 años no reveló el nombre de su enamorado, sus fans indicaron que el video tomado Japón y las fechas en las que habló de esta nueva relación apuntan a que se trata del intérprete de ‘Watermelon Sugar’. Fue así como afirmó que en este momento de su vida quiere a alguien independiente, con quien pueda compartir su perspectiva.

“Creo que, para mí, eso es muy importante porque tengo una vida plena. Espero que salir con alguien que tenga más en su plato, su propia vida y más confianza en sí mismo ayude a prevenir algunos de los problemas que he tenido antes. Busco alguien con un buen corazón”, puntualizó.

La anterior relación de Emily

En el 2018, Ratajkowski se casó con Sebastian Bear-McClard y con quien en el 2021 tuvo a su primer hijo llamado Sylvester Apollo Bear y apodado como ‘Sly’ por algunos amigos y familiares cercanos.

En la actualidad el pequeño tiene 2 años y su madre suele presumirlo en sus redes sociales. Por su parte en julio del 2022 la modelo se divorció luego de que no se sintiera a gusto con la vida en pareja que había formado.

El primero hijo de Emily se llama Sylvester Apollo Bear. Foto: Instagram @emrata

“Me puse muy delgada porque no estaba bien. Traté de tomar antidepresivos porque estaba segura de que algo andaba mal conmigo. Desde el momento en que nacemos, a las mujeres se nos enseña a encontrar una pareja que te complete y acabábamos de tener un hijo, así que fue muy difícil para mí alejarme”, relató en el mismo podcast.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla