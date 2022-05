No grabará más covers: exvocalista de Vázquez Sounds prepara su primer álbum en solitario

Angie Vázquez no volverá a grabar covers. A 10 años de ser la voz de un fenómeno en redes cuando su padre publicó un video en el que aparecía ella con sus hermanos Gustavo y Abelardo interpretando Rolling in the deep, de Adele, a cantante se lanza como solista.

“Es un momento que llevaba esperando hace más de un año, desde que empecé a componer estas canciones, me siento muy feliz de que ya puedan escuchar este material que se llama Recuerdo y ansiosa por que puedan escuchar lo que sigue”, dice acerca de su primer sencillo.

Aunque los tres hermanos conocidos como Vázquez Sounds tuvieron una exitosa carrera de casi una década, Angie reconoce que no le preocupa empezar de cero, “me mentalicé a la hora de hacer mi proyecto como solista y a lo largo de los años, que lo que pasó con Vázquez Sounds es uno en un millón, fue una canción viral, con eso nos conocieron, pero sé que así realmente no es como funciona y tengo que trabajar para que me vaya bien”.

Dispuesta a seguir componiendo y preparándose, la artista nacida en el seno de una familia de músicos de Mexicali, agrega: “sé que tengo que demostrar, es como un reto, pero es lo que me gusta hacer y a lo que planeo dedicarme, si son cien o miles o millones de personas las que resuenen con mi música, eso es lo que más importa”.

En 2019, de común acuerdo, los Vázquez Sounds se separaron, pero siguen colaborando en sus proyectos, cuenta Angie. "Mi primera canción, Si te vas, la compuse justo cuando decidimos separarnos como grupo, que empecé a ver que necesitaba mis canciones como solista, ya pronto la van a escuchar. Y de ahí empecé a componer hasta tener el disco que ya está casi listo, son 12 canciones escritas por mí, con algunas colaboraciones con compositores como Leonel García, Tommy Torres y mi papá que es mi maestro más grande".

Mientras Gus se desarrolla como cantautor, Abe está por sacar su proyecto, y produjo este primer disco de Angie.

“La separación fue una decisión que tomamos entre los tres, creímos que era lo mejor para cada quien porque ya teníamos gustos musicales distintos e inquietudes por hacer nuestros proyectos solistas, a mis hermanos los quiero muchísimo, son como mis mejores amigos y están súper involucrados en mi proyecto, está padre, es una nueva fase de nuestras carreras”, dice la cantautora.

Sobre su etapa con el grupo, asegura que es un recuerdo “de una etapa súper bonita de mi vida, estoy demasiado agradecida, porque fue una escuela para mí, hasta llegar a este momento de mi carrera como solista. Váquez Sounds me enseñó cómo funciona la industria, cómo son los conciertos, sacar una canción, realmente fue mi preparación una etapa que me encanta recordar”.

Angie, quien define su estilo musical “como algo más orgánico, folk, más por esa línea de raíz, acústico, y un poco country”, dice que esta faceta como autor se dio de una manera natural. “Conforme fuimos creciendo, cada quien definió sus gustos, yo empecé muy chiquita, a los 10 años y de los 10 a los 20, claro que formas tu propio estilo, así fue conmigo y con Gus y con Abe, ya era claro que cada quien teníamos estilos muy diferentes, inquietudes muy diferentes.

“Empecé a escribir canciones en el último disco que sacamos como Vázquez Sounds, que fue en 2019, a involucrarme más en el proceso creativo junto con mis hermanos, fue como una primera probadita en el mundo de la composición, pero realmente no hice ninguna canción sola, ni me clavaba tanto en las letras, me dediqué más a la melodía y lo musical”.

Y es que su destino estaba escrito. “Desde que nací conocí la música, crecí prácticamente en el estudio, entre cables, instrumentos, para mí fue una bendición haber crecido en ese ambiente, sigo aprendiendo de mi papá y de mis hermanos”, concluye la artista originaria de Mexicali.