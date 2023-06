Marlene Favela brilla en segunda temporada de Amores que engañan

GUADALAJARA. Por la importancia del rol de la mujer, así como el respeto hacia ellas, Lifetime desarrolló una segunda temporada de Amores que engañan, serie que plasma historias de mujeres enfrentándose a entornos complicados o relaciones tóxicas.

El apoyo hacia el género femenino, no sólo es por medio de casos inspirados en la vida real, sino también detrás de cámaras, ya que para esta producción, el 70 por ciento del equipo que integran áreas técnicas son mujeres.

“Me encanta el empoderamiento de la mujer, que sobresalga en todos los ámbitos, que luche y que gane más, pero esto no es una lucha contra los hombres, estas mujeres que salen, se pelean y pintan, no me representan, creo que los dos géneros aportamos lo mismo a la sociedad, que somos iguales en muchos sentidos y tenemos las mismas capacidades intelectuales”, afirmó la actriz Marlene Favela en entrevista.

“Me encanta trabajar con mujeres, en mi casa y en mi equipo empresarial, pero no porque no crea en el talento de los hombres, sino porque soy una mujer que ha crecido con mujeres. Me encanta también estar rodeada de hombres, creo que son talentosos y que, al final, hacemos equipo”, agregó.

Gracias al éxito de la primera entrega, Lifetime, VIP 2000 TV y Yahayra Films comenzaron a desarrollar una nueva temporada de Amores que engañan, ahora de 12 capítulos, mismos que iniciarán transmisiones este 3 de junio.

Favela, Marjorie de Sousa, Gaby Spanic, Ariadne Díaz, Helena Rojo, Scarlet Ortiz, Laura Flores, Ishbel Bautista, Danna García y Alicia Machado, son algunas de las actrices que protagonizan los capítulos independientes del serial, dirigidos por José L. Rodríguez y Henry Colmenares.

Uno de los episodios, al que El Sol de México tuvo acceso durante el rodaje, lleva por título Sin miedo, interpretado por Favela y Pedro Moreno, que se rodó en Guadalajara, dentro de un edificio que rentan para oficinas.

Marlene interpreta a Fabiola, una mujer de negocios, exitosa, que tiene un trastorno mental del que su pareja Charly, se aprovecha.

“Es una mujer que tiene una enfermedad que es compulsiva, tiene un trastorno con el que ha vivido toda su vida, pero lo ha controlado hasta que el amor le llega. Es un capítulo que tiene un toque de suspenso y de romanticismo. Siempre en mi trabajo me gusta dar mensajes, informar al público sobre que, a veces, el amor nos engaña, alertar a mujeres que están viviendo estos focos rojos con sus parejas o con hombres que acaban de conocer en su trabajo o en las redes sociales, que tengan cuidado”, expresó la actriz de 45 años.

Charly es considerado por Pedro Moreno como un hombre ambicioso, que saca provecho de la bondad de Fabiola, para apropiarse tanto del puesto que tiene en la empresa donde labora, como de sus inversiones y sus negocios.

Este es de los primeros trabajos de actuación a los que Moreno regresa, luego de haber sufrido complicaciones en su rodilla izquierda y necesitar de una cirugía hace ocho meses.

“Me estoy recuperando todavía de esta lesión, fue un estafilococo que entró en la articulación y me desbarató la pierna, estoy en proceso de recuperación y es tardado. Me dejó una inflamación dentro de la médula ósea y puede tomar hasta más de un año para volver a estar al 100.

“Un tiempo sí estuve fuera (del medio) porque no podía caminar, pero después volvimos a las tablas, hicimos una película en Baja California. Univision me contrató para hacer Combate global, como analista de artes marciales mixtas que es otra de mis pasiones y estoy en esta serie”, comentó Moreno.

Carlos Ponce, Mark Tacher, Cristián de la Fuente, Juan Soler, Sergio Basáñez, y Héctor Suárez Gomís completan el elenco de los distintos capítulos.

Para esta versión, José Luis Rodríguez El Puma, interpretará el tema musical.

“Estamos viviendo la evolución del melodrama, venimos siendo como los bisnietos del cine de oro mexicano, de la radionovela y creo que es un paso en la evolución. Creo que tenemos el potencial de igualar las producciones turcas o coreanas.

“Cada día nos esforzamos más, es muy duro el desgaste emocional y físico para poder lograr crear contenidos de calidad, estamos tratando de complacer la exigencia al público”, aseguró el director Henry Colmenares.