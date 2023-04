Lucero Mijares debuta en teatro como una Dorothy valiente y con carácter

Una Dorothy con carácter, con personalidad valiente, pero a la vez muy humana, con miedos, incluso cuestionamientos sobre su propia vida, con un alma libre y llena de esperanza, es el personaje con el cual Lucero Mijares hace su debut en comedia musical, con El Mago.

Inspirado en el cuento clásico infantil, la historia de la niña que se acompaña de un león, un hombre de hojalata y un espantapájaros llegará al Teatro Hidalgo el próximo 30 de junio, bajo la producción de Juan Torres.

“El Mago es una producción de gran formato en tiempos que son complicados para el país, pero que el teatro siempre ha atravesado. Este proyecto tiene muchos retos técnicos en cuanto a escenografía y vestuario. Me encanta que sucedan dos cosas al mismo tiempo: que ella (Lucero Mijares) haga su sueño realidad de protagonizar una obra musical y que yo pueda hacer mi sueño de producir otra obra de teatro”, afirmó el productor en entrevista.

“En esta versión se explora una Dorothy distinta, es una niña muy noble que tiene mucha esperanza, que tiene este carácter, que comparto yo también, que cada vez que encuentra alguien en su camino, lo lleva para que encuentre su meta”, agregó la protagonista, quien comenzó hace seis semanas la preparación física y de técnica del personaje, con clases de canto, baile y actuación.

Su look se mantendrá intacto, es decir que la artista lucirá su característica cabellera china al público.

“Mis papás me han dado muchos consejos, entre ellos, por ejemplo, el de siempre dar mi 100 por ciento desde el primer día, si no la voy a sufrir, por eso lo estoy disfrutando desde el día uno aunque existan días difíciles o esté cansada.

“También que no haga caso a los comentarios malos, que me cuide mucho, que mi salud sea perfecta, que cuide mucho mi voz, que no abuse de ella porque a veces soy muy gritona”, expresó la también cantante.

El amor por el teatro musical nació el año pasado, contó Lucero Mijares, en el momento en el que presenció en Broadway la historia de Beetlejuice.

“Ahí supe que me quería dedicar al teatro musical. Ese día fui muy feliz. Ojalá que algún día pueda estar en Broadway, allá les sobra el talento, son admirables, su voz, su manera de actuar y bailar, me tiene muy impresionada”, aseguró la joven de 18 años.

En la historia serán 22 actores en escena, con orquesta en vivo, habrá diversos cambios en la escenografía y 100 vestuarios. Aproximadamente un centenar de personas trabajarán en la producción, adelantó Torres.

“La trama es actual por el tratamiento, por cómo lo contamos, pero realmente no es una historia que cambie o borre la versión original, al final, la línea conductora es la misma que el clásico cuento que protagonizó en la pantalla grande Judy Garland, sólo se cuenta de una manera distinta, se tocan ritmos distintos como el blues, el góspel, que le dan otro tono y peso.

“Este proyecto viene a darle algo muy importante a cada uno de nosotros, en mi caso esa frescura y esas ganas de ir por más cuando sé que el teatro en México es complicado hacerlo y producirlo, pero no es difícil”, compartió el productor.

El Mago estará en cartelera únicamente 16 semanas. Con esta obra, Torres cumple ocho años de estar en el Teatro Hidalgo y 25 como productor.