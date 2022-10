Los de Abajo arman el Latin Ska Force Fest para celebrar 30 aniversario

Para el grupo Los de Abajo, el acceso a eventos musicales no tiene por qué limitarse a personas que pueden pagar precios elevados para comprar un boleto, por lo que aprovecharon su 30 aniversario para hacer un festival, denominado Latin Ska Force Fest, con el cual buscan fomentar su creencia de que “la música es para la banda”.

El nombre lo toman del título de su primer disco, editado en 2002, una década después de su formación.

“La cultura es un poco dejada de lado en los procesos políticos y sociales. Tratamos de aportar nuestro granito de arena, la cultura y la música, son una manera de representar a quienes no están representados”, señaló Yocu, baterista de la agrupación.

“La música es un microcosmos de lo que pasa en México y finalmente lo que nosotros estamos tratando de decir es que debe haber una apertura hacia la cultura, y ésta no debe ser tampoco manejada por grupos de poder, sino que debe existir esta apertura a poder hacer cosas diferentes”, señala.

Yocu agradeció también el cariño que el público le ha dado al grupo durante estas tres décadas de carrera, pues esa fidelidad los ha impulsado a seguir creando nueva música, y convivir en foros de todo tipo.

“Al final existimos porque la gente va a nuestros conciertos y escucha nuestras canciones, Los de Abajo convivimos con la industria musical. Formamos parte de ese conglomerado que hace conciertos, tanto comerciales como alternativos, pero aquí lo importante es el apoyo del público”.

LA MÚSICA LOS UNE

Yocu recordó que cuando lanzaron el álbum Latin Ska Force, fueron criticados por incluir duetos con artistas de otros géneros, como Julieta Venegas, José Grela y Rita Guerrero, debido a que en ese entonces no era bien visto que hubiera fusiones entre distintos estilos.

Por ello, ve con buenos ojos que hoy en día exista más unidad en la música, pues además considera que combinando distintos sonidos es como se da vida a obras únicas, que anteriormente no hubieran sido apreciadas tanto como ahora.

“Ya se ha vuelto más una normalidad, vemos a muchos artistas pop haciendo cosas de banda. Las colaboraciones son una realidad en la industria de la música, pero también cabe señalar que el camino de Los de Abajo siempre ha sido de independencia; si hicimos antes duetos, fue por nuestra decisión”, finalizó

El Latin Ska Force Fest se celebrará el próximo 15 de octubre en el Deportivo Vivanco de Tlalpan (Moneda 64, Centro de Tlalpan), donde se interpretará el disco Latin Ska Force en su totalidad, con amigos que los han acompañado a lo largo de su carrera; el show será orquestado por una big band, 24 músicos en escena, una dotación que nunca habían experimentado.

Los invitados son Mustard Plug, Golden Ganga, Los Cojolites, la legendaria banda Three Souls in my Mind, el espectáculo de luces y musical Sonido Dengue, Chino y su Gala (ex-vocalista de Salón Victoria y Los Victorios), Neto Ganga, Pino Estrambótico, Royal Club, el reencuentro de Pánico Latino, la icónica banda de rock urbano Sam Sam, el reggae de Nacho Miller y la Hermandad Rasta, Nosotros los Rockers banda de rockabilly conformada Quique Cadillac de los Black Jacks, Checo de los Rebeldes Locos, Ace de los Lunáticos y Any de Los Gatos, los Minions, el surf de Ultramarinos y una gran banda sorpresa que se destapará en los próximos días.

Los de Abajo celebrarán en grande 30 años de carrera y 20 de su álbum debut, el 15 de octubre y para el 21, ofrecerán un concierto en el marco del Festival Internacional Cervantino.