Itatí Cantoral incursiona en el doblaje con Minions: Nace un Villano

A través de la voz de su tía Delia, Itatí Cantoral imaginaba diferentes historias de ficción. La voz de su tía no sólo la impactaba a ella sino también a todo Argentina, país de residencia del familiar; de hecho, su tono tan característico la posicionó como una de las favoritas para interpretar a las villanas de los cuentos.

Delia Inés Zucchi, pariente del lado materno, se desarrollaba como actriz de radioteatro, junto con otros integrantes más de la familia. Es por ello que Itatí creció con muchas anécdotas de sus familiares, soñando que, algún día, ella pudiera ser la anfitriona de esas historias.

Y sí, ese día llegó, ya que, además de la fama que tiene por protagónicos de telenovelas, ahora, Cantoral explora su faceta como actriz de doblaje. Recién participó en la cinta de Disney Red como Ming Lee (la voz original en inglés está a cargo de Sandra Oh), y ahora asume un nuevo reto: ser la máxima villana de Minions: Nace un villano.

“Ahora que han pasado los años y ya estoy grande, me recuerda a todas las historias tan maravillosas que me contaba mi familia. Es interesante cómo la voz puede llevar a muchas personas a una historia y, en este sentido, la voz le da un carácter a un personaje que es un dibujo animado, pero que está inmerso en toda la tecnología y está tan bien hecha.

“Cuando tú ves el producto terminado, no te das cuenta que estás analizando un dibujo, te parece que es un ser humano que habla y, a través de su voz, te va generando sentimientos y emociones”, afirmó Cantoral en entrevista.

La ex antagonista del melodrama María la del Barrio aún recuerda cómo los sonidos externos de las historias se realizaban dentro del mismo estudio, por ejemplo, el trote de los caballos, la apertura o el cierre de una puerta, incluso, algunos sonidos provenientes de la naturaleza.

“A mí ya no me tocó esa época porque cuando nosotros nacimos ya teníamos la televisión y, ahora, tenemos el streaming y las plataformas, pero siempre me quedé pensando qué interesante que una de mis tías era la villana favorita de Argentina por su voz”, dijo la actriz.

La oportunidad de participar en Minions: nace un villano como actriz de doblaje latino se dio hace más de dos años. Debido a la pandemia, el estreno del filme se retrasó.

Itatí presta su voz a Donna Disco, la mujer más malvada, a la que muchos le temen; es inteligente, sofisticada y lucha por conseguir lo que quiere sin importar a quién tenga qué pisar.

“Me divertí mucho al hacer este doblaje ya que, a través de la música y de reírse de sí misma y sentirse superior, logra embaucar a todos los miembros de Vicios 6 (banda de malosos que ella lidera).

“En la historia, todos la admiran y quieren estar con ella y lo único que reflexioné mientras lo hacía es que no era tanto la Donna como se creía, se creía más de lo que era, a veces nos pasa así, que hay que bajarle a la soberbia”, dijo.

Lo que más llamó la atención de la también cantante para formar parte del equipo fue la personalidad de su personaje, así como el mensaje de la película dirigida por Kyle Balda, Brad Ableson y Jonathan del Val.

“Una de las cosas que más me gusta de este personaje es la manera en cómo se viste y cómo se arregla durante toda la película y eso es algo que me encanta porque considero a la moda como una expresión artística muy interesante.

“El mensaje, sin duda, es que nunca tienes que menospreciar al de enfrente porque cualquier persona te puede sorprender”, sostuvo.

Minions: Nace un villano se estrena el próximo 29 de junio en cines. Cuenta con las voces de Andrés Bustamante, los comentaristas deportivos Christian Martinolli y Luis García, Edgar Vivar y Axel Kuschevatzky.