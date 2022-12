Hacer reír es un deporte de riesgo: Eugenio Derbez estrena la quinta temporada de LOL

Para Eugenio Derbez hacer comedia en el siglo XXI es como practicar un deporte de alto riesgo, pues es fácil ofender a las personas, aún sin tener la intención de hacerlo, debido a la corrección política que prevalece en la sociedad.

“Cada vez que quiero twittear un chiste lo pienso 20 veces, y muchas veces acabo no haciéndolo por miedo a que alguien se ofenda”, confiesa en entrevista con El Sol de México.

El actor actualmente presenta la quinta temporada del reality LOL: Last One Laughing México. La dinámica de dicho programa consiste en reunir a un grupo de comediantes en un mismo espacio, quienes deberán evitar reírse de las bromas y chistes de los demás durante seis horas.

Aunque asegura que es un espacio libre de censura, advirtió que en la comedia en general también es necesario tener en cuenta a la audiencia a la que se dirigen. “También hay chistes que creo que no se deben decir porque pueden resultar ofensivos y la línea es demasiado delgada para decir esto sí o esto no.

“Es una cuestión personal, yo pongo mucho el ejemplo de que mi mamá murió de cáncer y sin embargo, quizás porque soy comediante y me dedico a eso, cuando alguien cuenta un chiste de alguien que tiene cáncer, ni me acuerdo ni lo relaciono con mi experiencia, para mí es un chiste”.

Fomenta el humor mexicano

Eugenio asegura que con este proyecto busca también dar espacio a esa picardía mexicana que se encuentra en todas partes, y para él es un gusto dar un espacio a las nuevas voces de la comedia.

“Es muy importante para México tener un espacio y un lugar en donde se pueda dar voz a nuevos comediantes y a nuevas generaciones. Somos un país que siempre ha tenido muy buen sentido del humor, y encuentras literal comediantes en cualquier lado: en un taller mecánico, el taxista o el plomero”, comentó.

El también productor destacó el rol de la risa en la vida cotidiana, pues asegura que ver las cosas con humor nos hace ver los problemas con otra óptica. En su caso esta visión ha sido una especie de terapia para sanar física y mentalmente.

“He aprendido a usar la comedia en mi vida personal y eso me ha ayudado a no amargarme tanto. Luego me dicen, te ves más joven de la edad que tienes, y es por eso, cuando te tomas la vida no tan en serio. No te digo que no me enoje, a todos nos pasa, pero minutos después lo convierto en un sketch”.

Encuentro de generaciones

Esta nueva entrega de LOL: Last One Laughing México, que se estrena el 16 de diciembre por Prime Video, presenta a “campeones sin corona” de episodios pasados: Capi Pérez, Liliana Arriaga La Chupitos, El Diablito, Slobotzky, Ricardo Pérez, Ricardo Peralta, Juan Carlos El Borrego”Nava e Isabel Fernández.

A ellos se le suman dos invitados sorpresa, pertenecientes a la vieja generación de comediantes, quienes están exentos de la regla de no reírse, y utilizarán esa facultad para provocar carcajadas en los participantes.

Reconoció que fue difícil incorporarlos en la dinámica regular del reality, debido a que “a veces los comediantes de la vieja guardia se sienten un poco intimidados porque el joven no tiene nada que perder.

“El viejo que tiene una carrera dice por qué me voy a arriesgar, qué tal si no gano. Pero yo les digo que aquí no gana el más chistoso, sino quien no se ríe. Todas las temporadas hemos visto que muchas veces el que más hace reír a los demás no siempre es el que gana”, finalizó.