Gloria Trevi aparece en medio de rumores de nueva demanda por abuso sexual: "estoy lista para todo"

La cantante Gloria Trevi publicó un video en su cuenta de Instagram, donde afirma estar bien y aseguró que está preparada para "luchar contra cualquier cosa", luego de que este miércoles la revista Rolling Stone diera a conocer una denuncia interpuesta en Los Ángeles contra el clan Trevi-Andrade.

La demanda, que realizaron dos mujeres, se hizo oficial el 31 de diciembre del 2022, después de un proceso que duró tres años. De acuerdo con la entrevista realizada por la revista, las dos demandantes tenían 13 y 15 años cuando fueron reclutadas por Gloria Trevi para formar parte de una capacitación musical que las convertiría en estrellas de élite.

"El momento más oscuro de la noche, es cuando va empezar la aurora, cuando va empezar a amanecer", aseguró en el video la Trevi, señalando que se encuentra en España, esperando la cabalgata de lo Reyes Magos, para "llenarse de energía para muchas cosas que se vienen, para todo".

"Cada golpe me ha hecho más fuerte y más humana, me emociona todo lo que viene… siento q los q no me conocen porfin me van a conocer y al final todos me amarán", escribió la interprete de Zapatos Viejos, en la descripción del video.

La regiomontana puntualizó "me voy a preparar para todo lo que se tenga que preparar cualquier ser humano en el planeta, para lo bueno y para luchar contra cualquier cosa".

"Nos vemos, estén bien, yo estoy bien", remató la cantante.

Después de casi dos décadas de la polémica acusación y absolución de Gloria Trevi y Sergio Andrade por explotación, trata de personas y abuso sexual de menores de edad, esta ha vuelto a resurgir.

Si bien en la denuncia no figuran los nombres de Sergio ni de Gloria, los hechos habrían ocurrido en la década de los 90's cuando Trevi y Andrade estaban de gira en Estados Unidos.

En octubre de 2021, más de 100 organizaciones civiles de México, Estados Unidos, España, Argentina, Colombia y Uruguay, solicitaron reabrir las carpetas de investigación contra Gloria Trevi y Sergio Andrade.

Los colectivos señalaron que la red de trata y explotación sexual estaba conforma por entre seis y ocho personas, por lo que era importante continuar con las investigaciones para no dejar impune un caso perpetuado contra adolescentes.