Germán Montero dedica el triunfo a su mamá

Germán Montero llegó a MasterChef Celebrity México con un objetivo: el de llegar a la final. Tras dieciocho semanas de competencia y duros retos, que incluyeron la elaboración de un mole desde cero y un pan de muerto, el cantante no sólo cumplió con su meta, sino que la superó al llevarse a casa el trofeo del primer lugar.

"Sabía que iba a llegar a la final, siempre estuvieron mi mente y mi visión puesta en la final, gracias al trabajo que hicimos, hoy celebramos el triunfo", comenta al respecto. "(La final) fue algo muy fuerte, porque estábamos a contratiempo todos, y estábamos echándole los kilos a los platos, fue complicado porque no somos chefs profesionales, pero el amor y la responsabilidad que tenemos en lo que emprendemos nos llevó a ser competitivos y llegar hasta donde estamos".

El ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón compitió contra Paty Navidad, Stephanie Salas y Paco Chacón. Durante el episodio, contaron además con la presencia de los concursantes eliminados, entre los que se encontraban Laura Zapata, Tony Balardi y José Joel.

Aunque él hizo el esfuerzo de estar en la "cocina más famosa de México", no dejó pasar la oportunidad de honrar a su mamá (fallecida en 2017), dedicándole este triunfo. "Me hubiera dicho que está orgullosa de mí, y que sabe el sacrificio que fue todo esto, y está muy contenta", dijo.

Aprendió del mejor

Precisamente es en honor a su madre que lanzó el tema Te extraño tanto, con el que además invita al público a recordar a todas las personas "que se nos adelantaron en el camino. Es un tema muy nostálgico para estas fechas", dijo sobre este tema.

Con este sencillo busca seguir poniendo en alto el nombre del mariachi, y considera necesario que los artistas de las nuevas generaciones sigan interpretando las canciones de Vicente Fernández para mantenerlo siempre en la memoria de la gente.

Aunque afirma no existirá ninguna figura capaz de sustituirlo, considera que su legado vivirá a través del trabajo de quienes pudieron aprender directamente de él. "Me queda esa cátedra de amor y humildad, un artista tan importante que se comporte así, es impresionante. Para mí es un gran ejemplo a seguir, muchas veces nos pega una canción en la radio, y andamos que no nos calienta ni el sol, y nos olvidamos que es algo de mucho trabajo, y Chente tenía eso y mucho más", finalizó.