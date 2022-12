Gerard Johnstone lleva un nuevo juguete asesino a la pantalla con M3gan

El director Gerard Johnstone cuestiona la superioridad humana sobre la tecnología, a través de M3gan, una cinta que tiene como antagonista a un juguete robot asesino.

En entrevista con El Sol de México, el director de Saw, señaló que pese a tener más capacidades intelectuales, las personas albergamos una maldad que nos puede volver inferiores. "Cuando ves lo que está pasando ahora, con la guerra en Ucrania y todo eso, te das cuenta que los seres humanos podemos ser muy terribles".

Y arriesga una hipótesis: "Si damos vida a la inteligencia artificial, y ésta se da cuenta del trabajo tan terrible que estamos haciendo como hijos de esta Tierra, no me sorprendería si se dieran cuenta que ellos podrían hacerlo mejor".

La cinta, que fue producida por Jason Blum (La noche de la expiación) y James Wan (El conjuro), sigue a Gemma (Allison Williams), una ingeniera que trabaja en una empresa de juguetes, cuya vida da un vuelco cuando su sobrina, Cady (Violet McGraw) se muda con ella tras quedar huérfana.

En medio de todo esto, logra dar en el clavo con el diseño de una muñeca hiperrealista llamada M3gan, que se convierte en la mejor amiga de la pequeña, pero pronto revelará un carácter siniestro.

Gerard se dijo sorprendido por la probabilidad de enfrentarnos a villanos tecnológicos, pues la ciencia avanza cada vez más rápido, y en cualquier descuido humano el planteamiento de la película puede volverse realidad.

"Cuando me acerqué este proyecto por primera vez no me di cuenta de lo cerca que estamos, pero al revisar las investigaciones recientes (en materia de robótica) y escuché a los expertos y a los científicos de computación, y me di cuenta que estamos quizás a 10 años de crear una Inteligencia artificial de esta magnitud", señaló.

"También hemos visto en este tiempo que los robots de Boston Dynamics (empresa de ingeniería y robótica) se han vuelto más impresionantes, y ahora los algoritmos crean conversaciones y arte, y también se empiezan a expresar por sí mismos. Estamos peligrosamente cerca, ya no suena tan absurdo", añadió.

El realizador no quiso revelar demasiados detalles sobre el proceso de fabricación de M3gan, pues prefiere mantener el misterio para provocar mayor miedo a la audiencia. Lo único que mencionó fue que se trata de un animatronic, que contó con un gran equipo detrás para controlar sus expresiones faciales.

Plasma su experiencia

Al ser padre, el tema de una niña que se obsesiona con su juguete le resonó bastante, pues pese a que él y su esposa tratan de restringir el tiempo que sus hijos pasan en pantalla, está consciente de lo cercano que se relacionan con la tecnología.

Por ello, durante el rodaje sostuvo una serie de charlas con la actriz Allison Williams (quien recientemente también se convirtió en madre), para transmitirle las preocupaciones que un tutor podría tener ante una muñeca tan humana.

"Muchas de las conversaciones que Gemma tiene con su sobrina, son conversaciones que yo he tenido con mis propios hijos. ‘Ahorita estoy muy ocupado’ o ‘mejor ocúpate en otra cosa’. Ser un buen padre es algo muy difícil, es agotador, y algo que toma toda tu concentración, así como tus frustraciones y fallas", concluye el director, quien hizo un llamado a los adultos para hacer el esfuerzo de pasar tiempo con sus hijos, pues únicamente serán pequeños por un tiempo muy breve, y deben aprovecharlo con ellos.

M3gan se estrena en cines este 29 de diciembre. Es apta para adolescentes y adultos.