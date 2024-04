El Jordan 23 encuentra motivación en su familia para crear música

Cuando el cantante El Jordan 23 crecía en la comuna de Lo Prado, en Chile, soñaba con ayudar económicamente a su familia, y para hacerlo sabía que debía encontrar una profesión que le permitiera generar grandes cantidades de dinero.

Consciente de que una de las maneras para lograrlo era unirse al crimen, optó por escoger otro camino y dedicarse a la música. “Quería ayudar a mi familia y empujarlos para arriba, y los otros caminos no eran muy buenos”, comentó en entrevista.

“A veces hace falta la oportunidad, por eso nos desordenamos algunos y nos vamos por la vía incorrecta, porque todos buscamos el éxito. Todos queremos ayudar a la familia. Es difícil que alguien rompa esa cadena, y afortunadamente yo soy uno de ellos”.

El intérprete de “Línea del perreo”, éxito que canta con la influencer Yeri Mua, Uzielito Mix y DJ Kiire, y suma 84 millones de vistas en YouTube, asegura que eso lo ha inspirado a mantenerse cerca de su comunidad, y apoyarlos constantemente con actos altruistas.

Su más reciente apoyo se dio hace unas semanas cuando una serie de incendios en Valparaíso despojaron a algunas personas de sus viviendas, por lo que él se dio a la tarea de recolectar dinero para construirles casas nuevas.

“Es una de las cosas que más me llena como persona, me da mucha alegría ver a un niño feliz, me llena de una emoción que no la encuentro en nada”, señaló. “Vengo de abajo, sé lo que es ver a la vecina de enfrente que no tiene para comer, haciendo malabares para sobrevivir, yo sé la realidad, he vivido esa realidad”.

Asimismo, tuvo la oportunidad de compartir un poco de su música con su gente, ofreciendo un concierto gratuito en las comunas, donde incluso contó con el apoyo de la policía local. “Me ayudaron a cerrar las calles, se portaron todos bien. La gente estaba muy agradecida conmigo”.

Prepara su primer disco

En los próximos meses el cantante lanzará un álbum de estudio, todavía sin título, compuesto por 23 canciones de su autoría, incluidas algunas colaboraciones con colegas del género urbano.

Al respecto, el cantante señaló que “se ha trabajado bastante tiempo, es bastante grande”, contó, y agregó que se ha involucrado en todo el proceso para asegurarse que el resultado sea exactamente como él lo desea.

“Me meto en todo, hasta el día de hoy yo edito mis videos. Siempre he estado bien metido, no soy como esos artistas que ya grabaron el video y se van, al director yo le exijo que tengo que estar eligiendo las tomas. Lo mismo con la música, grabó un tema y le meto mano hasta que se tenga que meter”.

El chileno confesó que ha recibido comentarios de que la cifra de temas es amplio, pero afirmó mantenerse firme a su decisión de incluirlos todos, debido a que ese ha sido un número cabalístico a lo largo de su carrera.

Fue debido a uno de sus amigos más cercanos, quién falleció a la edad de 23 años, que optó por tomarlo como estandarte, e incluso lo tiene tatuado en su mano.

Actualmente El Jordan 23 promociona su más reciente sencillo, titulado “No apagues la luz”, una colaboración con el cantante Fuego, que ya está disponible en las plataformas musicales.