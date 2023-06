Dolores Fonzi se inspira en su maternidad para su debut como directora con Blondie

Lejos de ser una figura autoritaria, Dolores Fonzi se proyecta como una amiga y una aliada para sus hijos con el fin de que en todo momento sientan un respaldo de su parte.

Sin embargo, el que pueda ser “una amiga” para ellos no significa que crucen la línea del respeto, al contrario, siempre existe esa comunicación para solucionar problemas o malos entendidos y construir una mejor relación sobre todo ahora que están a punto de entrar a la adolescencia.

La actriz argentina habla de su faceta como madre a propósito del estreno de Blondi, su debut como directora, cinta en la que se inspiró en la relación que mantiene con sus hijos.

“A mí me está resultando muy divertida esta etapa – la preadolescencia-, me parece que cada vez se pone mejor, pero también porque siento que se van convirtiendo en individuos independientes, tienen su propio sentido del humor, sus necesidades, deseos y que pueden convivir con los míos”, afirmó Fonzi en entrevista con El Sol de México.

“Trato de ser una madre honesta y, por supuesto que los protejo siempre. No es que los trate como adultos, porque son niños, pero sí hay una intención de tratar de hablar de diversos temas y de no jugar, de acompañar, que sientan confianza y creo que eso está sucediendo bien porque me cuentan sus cosas, confían, se ríen, siento qué hay algo que está sucediendo bien”, agregó.

Fonzi es madre de Lázaro, de 14 años y Libertad, de 12, de su relación con el actor mexicano Gael García Bernal.

Para filmar su ópera prima todo comenzó con el deseo de crear su propia historia, explorando uno de los temas más cercanos que tiene y conoce: la maternidad.

Pero la peculiaridad de esto es que, en su trama, describe a una mujer que tiene un estrecho vínculo con su hijo Mirko, de 20 años; ella fue madre en la adolescencia y, a pesar de los años, se mantiene en esa etapa de su vida, por lo que, quien refleja mucha más madurez es el veinteañero.

Ambos comparten los mismos gustos, consumen mariguana, toman alcohol, incluso van a conciertos.

“Cada vez que veo Blondi, me gustaría ser más ella, siento que es un ejemplo a seguir, es un tipo de maternidad relajada, que conecta con su hijo desde una verdad y no desde la jerarquía de ser madre, y eso me parece que viene muy a la época porque los hijos ya vienen con un chip donde les tienes que hablar con la verdad.

“Ella se gana el lugar de compañera porque le pone amor, cariño y afecto a cada día de su vida con su hijo y creo que eso cambia, uno puede engendrar hijos y tenerlos, pero eso no te convierte en padre o madre, lo que sí es el trabajo que uno le pone al vínculo, la presencia, la calidad, el tiempo, me parece que va más por ahí y Blondi refleja ese tipo de maternidad, una más horizontal, menos jerárquica a la que aspiro”, expresó la directora.

Cortesía | @linaetchesuri

Otro de los temas que se tocan en la cinta, misma que ya se puede ver en cines de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Querétaro, es la depresión que algunos padres sienten en el momento en el que sus hijos salen de la casa, es decir, el síndrome del nido vacío.

“Todas las personas emigraron de su hogar, eso es algo universal y debemos de saber que en algún momento va a pasar, ir en contra de eso me parece una pérdida de tiempo. Es obvio que lo que uno quiere para sus hijos es que sean independientes, felices, seguros de sí mismos, todos nos fuimos de la casa de nuestros padres, eso es una cosa general y universal.

“Sabes que eso va a pasar, entonces lo que tienes que hacer es ayudar y acompañar a tus hijos a que se preparen para enfrentar un mundo hostil, de cualquier manera uno va a estar ahí siempre”, expresó la también actriz.

“La dirección fue como un curso intensivo de cine, es verdad que he hecho muchas películas y eso te enseña un montón, pero después tienes que hacer la previa de una película, los ensayos, con un guion, el rodaje y la edición y eso es algo que nunca había hecho en mi vida.

“Dirigir me dejó una película que amo, que me hace sentir completa como artista y como persona, creé un vínculo con un equipo, me deja una sensación de agradecimiento enorme con toda la gente que participó y que hizo posible que mi idea se realice y exista, me da mucha placidez y con ganas de repetir”, dijo.

Por el momento aún no tiene una próxima historia, sin embargo no descarta volver a estar detrás de cámaras.