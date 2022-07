Carlos Santana revela las razones por las que se desmayó en pleno concierto

El guitarrista Carlos Santana alarmó a sus fans y el mundo de la música cuando se desmayó la noche del martes en pleno concierto en Michigan, Estados Unidos, y fue llevado en ambulancia al hospital.

Horas después, el músico de 74 años envió un mensaje a través de sus redes sociales para, primero, agradecer a todos su preocupación y oraciones.

El motivo de su desmayo

El guitarrista nacido en México afirmó que se encuentra bien y reveló que el motivo de su desmayo: fue por no comer e hidratarse.

Olvidé comer y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé, bendiciones y milagros para todos.

Como parte de su gira Miraculous Supernatural 2022 Tour: Santana + Earth, Wind & Fire, el músico estaba tocando en el Pine Knob Music Theatre en Clarkston, Michigan, cuando comenzó a sentirse mal.

De inmediato, personal médico y miembros de su equipo ya estaban alrededor de él en el escenario.

Carlos Santana waved to clapping fans as he’s helped off the stage pic.twitter.com/YA55N4QCZe — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 6, 2022

#BREAKING: Carlos Santana just passed out on stage at ⁦@PineKnobMusic⁩. Medical personnel on stage. Crowd asked to pray for him because of a “serious medical” issue. Pic via ⁦@LoriPinsonFOX2⁩ pic.twitter.com/6VqHkBwVIT — Roop Raj (@rooprajfox2) July 6, 2022

Unos veinte minutos después, el artista fue retirado del escenario en camilla, en medio de los aplausos del público.

Conocido por éxitos como Black Magic Woman y Oye cómo va, el artista nacido en México saltó a la fama a fines de la década de 1960 con su banda.