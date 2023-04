Ariana Grande pide que paren las críticas por su cuerpo

Tras el escándalo que involucró a varias famosas por hacer "body shaming" a Selena Gomez por su peso y característifas faciales, el cual terminó en la cancelación en redes de las hermanas Kendall y Kylie Jenner, así como de la modelo Hailey Bieber, el nuevo objetivo ha sido Ariana Grande, quien ha pedido en redes sociales que paren los críticas sobre su cuerpo.

Ya desde hace mucho tiempo la cantante tiene que enfrentar día a día los constantes comentarios negativos hacia su cuerpo, desde que se dio a conocer principalmente en la serie Victorious de Nickelodeon, pues muchas personas aseguran que padece de desorden alimenticio.

Pero ahora Ariana lanzó un mensaje contundente sobre el tema, haciendo un llamado a los fans y todo el mundo para que ese tipo de señalamientos se detengan o al menos, se realicen con mesura, la cantante respondió a las críticas y comentarios que desde hace mucho tiempo se han encontrado en sus redes sociales.

En su cuenta de TikTok publicó un video en el que expone su postura sobre este tipo de comentarios: “No hago esto a menudo, porque no soy buena en esto no me gusta…“, dice al inicio de su mensaje la también actriz.

@arianagrande ♡ ♬ original sound - arianagrande

“Quiero hablar de las preocupaciones de ustedes sobre mi cuerpo… Creo que deberíamos ser más amables y no sentirnos tan cómodos cuando hablamos de los cuerpos de la gente sin importar nada. Si crees que decir algo bueno o bien intencionado, lo que sea, saludable, no saludable, grande, pequeño, esto, aquello, sexy, no sexy… simplemente no deberíamos hacerlo”, agregó Ariana.

Ariana Grande agregó que “hay formas de felicitar a alguien o de ignorar algo que ves y no te gusta…”. Posteriormente, habló de algunos puntos que ella considera importantes para evitar realizar ese tipo de comentarios despectivos sobre el físico de las personas.

Nota publicada en La Prensa