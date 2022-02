Auriel Gaxiola le canta a las bonitas

Una nueva propuesta musical llega al regional mexicano, la agrupación Auriel Gaxiola, conformada por tres jóvenes sinaloenses quienes llenos de emoción buscan posicionarse con su música.

La agrupación esta integrada por Auriel, quien es la primera voz, guitarra y compositor; por Jossue Luna, en el requinto y por Carlos Rico, con la tuba; un proyecto que nace en Culiacán, el año pasado, pero es en este 2022 cuando debutan de forma profesional con su primer disco que titularon "Auriel Gaxiola, En Vivo". Gossip De Guamúchil a la estratosfera: el reto es ser una banda original

"A mí me gusto la música desde muy pequeño, pero nunca esperé dedicarme a esto, fue cuando tenía 12 años de edad cuando me animó a cantar en un evento familiar, donde recibí halagos y me animaron para que iniciar una carrera como cantante, fue entonces que mis padres me apoyaron e inicié mi preparación vocal, posteriormente tome clases de guitarra”, explicó Auriel en entrevista para El Sol de Sinaloa.

“A mí siempre me han gustado las canciones rancheras, todo ese tiempo de canciones con tuba, el requinteo, la guitarra, y fue cuando dije por qué no hacer eso, pero a mi modo, no copiarles, si no yo hacer mi estilo y fue cuando se me ocurrió este proyecto, y así fue como dije hay que darle”, detalló Gaxiola.

Por su parte Jossue y Carlos comentaron sentir la misma pasión musical que Auriel por la música por ello han hecho una excelente mancuerna.

Explicó que fue precisamente en el inicio de la pandemia cuando iniciaron con “Auriel Gaxiola” tiempo que les permitió ensayar y planear a fondo este nuevo proyecto musical, y fue El pasado 6 de febrero Auriel Gaxiola se presentó con éxito por vez primera en el Jet Music Bar, dejando complacido al público que se dio cita.

Actualmente, la agrupación se encuentra promocionando el tema que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales “Te Vi Bonita” primer tema que se desprende de su álbum "Auriel Gaxiola, En Vivo", que contiene 14 éxitos.

Otros temas que ha lanzado son "La Faramalla" y "Canción de Canciónes", detallando que desean estar entregándole a su público nuevas propuestas cada dos semanas.

“A mí siempre me han gustado las canciones rancheras”

Auriel Gaxiola

REDES SOCIALES

Facebook/Auriel Gaxiola Oficial

Instagram @aurielgaxiolaoficiall

Youtube/Auriel Gaxiola Oficial