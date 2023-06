A unos días para conocer la “Libertad” de María José

Solo faltan algunos días para que la cantante de pop María José llegue a la capital sinaloense con su gira titulada “Libertad”, la cual ofrecerá este sábado 3 de junio en el Teatro Griego del Parque Culiacán 87.

Un show el cual “La Josa” se encuentra muy emocionada, así lo externo en rueda de prensa virtual ente medios de Culiacán en donde comentó, “la verdad es que me fascina Culiacán, y estoy súper contenta de regresar para comer delicioso y poder convivir con todos”.

Puedes leer: Julio Preciado reprueba que destaquen a Peso Pluma en eventos de música regional

Y es que tan emocionada esta que dijo que para satisfacer a la todos sus seguidores sinaloenses, un día antes de su espectáculo lanzará una encuesta en sus redes sociales, para preguntar si quieren escuchar un popurrí en formato pop o regional.

“Normalmente en los teatros canto un popurrí que es pop y en los palenques canto el mismo en versión regional, pero como yo sé que a mi gente culichi le encanta el regional, vamos a abrir una encuentra 24 horas antes del show para ver cuál de los quieren escuchar”.

Sobre “Libertad” como se titula su gira y su disco más reciente, La Josa explicó que es una palabra que engloba muchas cosas, incluyendo la importancia de la libertad de expresión y de ser uno mismo, “Creo que la palabra libertad es una palabra súper fuerte, pero muy bonita también, en la pandemia estuvimos presos en nuestras casas, inclusive presos de muchas cosas como de abrazar, ahora toca estar en libertad y que nosotros podamos estar en paz con nuestros sentimientos”, destacó.

Foto: Fernanda Favela | El Sol de Sinaloa

Comentó también que es una cantante que no pierde su esencia pop, pero si está abierta a colaboraciones, “yo no soy de ir con las tendencias musicales, creo que más bien ya he impreso mi camino, pero si me invitan a participar en otros estilos lo hago, si me gusta una bachata la voy a hacer y si me gusta un regional lo voy a hacer, pero mi camino es el pop”.

Por último, invitó a todo el público sinaloense para que la acompañen a vivir una noche llena de libertad, de la cual aconsejo a las mujeres vallan sin tacones, que sean mejor tenis para que puedan disfrutar al máximo la velada.

Para adquirir boletos es en arema.mx y Taquilla del Auditorio Mia. Los costos más cargo por servicio son de Vip: $2 mil 500, Diamante: $2 mil, Oro: $1,500, General: $800.