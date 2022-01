SAT hará que Citibanamex pague impuestos por venta del banco

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hará que Citibanamex pague los impuestos correspondientes por la venta de Banamex en los próximos meses, aseguró la titular del organismo, Raquel Buenrostro.

“Lo que van a pagar es el Impuesto Sobre la Renta de la ganancia del banco. Lo que no queremos es que nos erosionen las ganancias y utilidades, eso sí se va a vigilar para que no haya forma de que haya ingeniería contable, fiscal o financiera, que nos esconda parte de las ganancias”, aseguró la Jefa del SAT en conferencia de prensa.

Buenrostro aseguró que también se tendrían que pagar impuestos en caso de que la venta del negocio se lleve a cabo en las bolsas de valores, como sucedió en 2001 cuando Citigroup adquirió Banamex y evitó el pago tributario al fisco.

“La ley ya se modificó para que eso no vuelva a suceder, más bien, no podrán aplicar lo mismo que hicieron en su momento en el 2001, porque la ley ya cambió. No hay manera de que cometan el mismo fraude que hicieron en esa ocasión”, precisó la funcionaria.

La titular del SAT agregó que acompañarán al banco en el proceso de venta para que conozcan cuánto tienen que pagar en impuestos. Este cabildeo, explicó, incluye simulaciones del precio del banco o de las acciones.

Antonio Martínez, administrador general de grandes contribuyentes, indicó que el organismo ya se reunió con ejecutivos de Citibanamex, incluido su director general Manuel Romo Villafuerte, para comenzar este etapa de apoyo.

“Prácticamente lo que se les preguntó fue qué es lo que van a vender, qué tipo de activos van a vender, la forma en lo que lo van a vender, cuando y por cuánto esperan hacerlo”, anotó.