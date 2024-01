¡Prepárate! Invitan a la Feria del Ostión 2024 en Celestino Gasca

Mazatlán, Sin. -Una asistencia de 40 mil personas y una derrama económica de 20 millones de pesos se espera para la Feria del Ostión 2024 en Celestino Gasca, que se realizará del 2 al 4 de febrero.

Durante los tres días de fiesta se contará con una exquisita muestra gastronómica con platillos elaborados a base de ostión y de mariscos, eventos deportivos, culturales y recreativos, exhibición de motos shopper, talleres de escultura de arena, juegos mecánicos, espectáculos musicales y más sorpresas.

El director de Turismo de Elota, Pavel Cruz Salazar, invitó a toda la ciudadanía para que disfrute del gran evento turístico-gastronómico, cuya entrada es completamente gratuita.

“Estamos tratando de que esta feria sea una experiencia que puedan vivir, que puedan disfrutar con su familia. Como lo hicimos el año anterior, no hay un costo de acceso, no hay un costo de entrada a la feria. Es una feria gastronómica, en la cual no solamente van a poder encontrar ostiones, sino una gran variedad de mariscos”, dijo.

Por su parte, la directora de Proyectos Estratégicos de la Comuna, María del Refugio Pérez Burgueño, señaló que este año esperan una derrama económica de entre 17 y 20 millones de pesos, distribuida entre restauranteros, hoteleros y comerciantes, con lo cual se reactivará la economía no solo de la comunidad de Celestino Gasca, sino de todo el municipio.

"Buscamos superar el número de visitantes locales, nacionales y extranjeros que se registró el año pasado, alcanzando una afluencia de 35 mil personas para esta sexta edición del evento", expresó.

En rueda de prensa en Mazatlán, el director de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Turismo, José Manuel Villanueva Manzo, enfatizó que la Feria del Ostión es un símbolo de la gastronomía de Celestino Gasca y de Elota.

Actividades

Las actividades iniciarán desde las 11:00 horas hasta el anochecer, con la presentación de artistas y grupos musicales.

El espectáculo musical estará a cargo de DJ CHINOSYNTH, Los Madafakers, Rango Mayor, Las Kraam, Banda La Nueva Decisión y para cerrar con “broche de oro”, la Banda Zarape.