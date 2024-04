Precios de productos básicos ofrecen alivio económico a consumidores de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- En un contexto de crecientes preocupaciones sobre el aumento de los precios de los alimentos en el mercado José María Pino Suárez de Mazatlán, la estabilidad de ciertos productos de la canasta básica ofrece un respiro económico para los consumidores locales.

A pesar de los aumentos semanales en artículos como la cebolla, y el limón, otros productos clave mantienen precios estables o han experimentado ligeras variaciones.

El azúcar se mantiene en 23 pesos el kilo, el arroz en 24 pesos y el frijol en 30 pesos, brindando cierta previsibilidad en medio de las fluctuaciones del mercado.

"Hemos podido mantener el costo de estos productos, afortunadamente las personas no van a tener que ajustarse de nuevo, sabemos que son tiempos difíciles y más porque algunos todavía están pagando lo de diciembre y hasta están juntando para lo del próximo ciclo escolar o cosas así, es importante también para nosotros como local mantener estos precios, porque si no no hay clientes", comentó Eliza, trabajadora de unos abarrotes ubicados al interior del mercado Pino Suárez.

El pollo emerge como una opción asequible para los consumidores, con precios que oscilan entre los 70 y 78 pesos por kilo, en comparación con otras proteínas como la carne de res, que se mantiene constante entre los 210 y 230 pesos el kilo. Esta diferencia de precio podría influir en los hábitos de consumo de proteínas de los hogares locales, ofreciendo una alternativa más accesible en tiempos de incertidumbre económica.