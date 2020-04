Piden acciones extraordinarias y flexibles para impulsar la economía

Directivos de empresas y especialistas económicos coincidieron que se deben diseñar medidas desde distintos frentes para apoyar a las mipymes del país y así evitar el quiebre de negocios y la pérdida de miles de empleos como resultado de la crisis causada por el coronavirus Covid-19.

En una mesa virtual sobre atención inmediata a micro y pequeñas empresas, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, indicó que estas medidas deben de ir desde la innovación y el apoyo de empresas a empresas, hasta el apoyo de los gobiernos federal y locales.

“Debemos tener flexibilidad y no una sola ruta grabada en piedra ni entrar con ideas preconcebidas porque estas ideas nos pueden llevar al fracaso como país”, dijo el directivo como respuesta a las propuestas emergidas de la Conferencia Nacional de la Recuperación Económica, evento organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

De igual modo, resaltó que los microempresarios “están viviendo una pesadilla” ante la falta de liquidez para sobrellevar la crisis.

Durante la mesa virtual, el rector de la Universidad de las Américas de Puebla, Luis Ernesto Derbez, reconoció la iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) de buscar financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para proveedores de las empresas que conforman el organismo privado.

Indicó que ante la negativa del gobierno federal de apoyar al sector empresarial, la iniciativa privada debe buscar este tipo de iniciativas en las que puedan acceder a créditos sin la necesidad del apoyo de autoridades.

La senadora Xóchitl Gálvez coincidió con el académico en que los empresarios deben buscar alternativas para no quebrar: “La idea es empresarios ayudando a empresarios, si no no lo vamos a lograr”.

Ponentes como Yeidckol Polevnsky, secretaria general del CEN de Morena; la diputada Soraya Pérez Munguía, y el académico José Casar, coincidieron en que debe haber un apoyo urgente para las mipymes.

El catedrático instó a implementar una política fiscal “agresiva” que implica que el gobierno se endeude para mantener el ingreso de los trabajadores informales y que evite el cierre de pequeñas empresas.

La diputada priista urgió al gobierno a utilizar “todo lo que tiene al alcance para dar herramientas a las mipymes para sobrevivir”, en caso contrario advirtió que las repercusiones económicas van a arrastrar la economía durante varios años.

En la reunión también participó María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), quien consideró que se necesitan diversificar los apoyos a las mipymes para que no solo sean bancarios, sino que puedan participar otros actores del sistema financiero, como las Fintech.

