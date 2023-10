En Escuinapa, comercios cierran sus puertas por bajas ventas

Escuinapa, Sin.- Como consecuencia de las bajas ventas que se han registrado al menos en los últimos dos meses, algunos comercios del municipio se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas.

Francisco Aguilera Rojo, quien es uno de los líderes del mercado municipal Miguel Hidalgo, comentó que desde hace dos meses las ventas han empeorado más de lo que ya estaban.

"La situación del comercio, yo creo que desde a mediados de agosto ha estado mal, la economía de Escuinapa se sostiene de la producción de mango en esas fechas pero no fue favorable, no se vio la economía reflejada aquí con nosotros en el mercado y en el comercio en general, estamos atravesando por una crisis".

Agregó que los comercios en el mercado municipal,le apuestan siempre a la temporada productiva de la zona del valle, que es cuando se reactiva un poco más la economía ya que se generan miles de empleos.

Desde agosto las ventas han desmerecido más. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

"Estamos esperando que se reactive la economía en el valle, nosotros siempre como mercado le tenemos mucha fe al valle, porque le da mucho trabajo a la gente del campo y vemos que esa gente recala aquí con nosotros, son los que vienen a surtir su despensa".

Fue claro al mencionar que esta temporada ha sido peor que otros años ya que las ventas se han caído aún más, obligando a algunos comerciantes a cerrar sus establecimientos y buscar otras fuentes de ingreso.

"Hay locales solos, locales que hasta hace unas semanas tenían gente trabajando, ya no les salió estarlos trabajando y han optado por cerrar, hay compañeros que han quebrado prácticamente y pues están buscando capitalizarse e iniciar a trabajar de nuevo y buscar tiempos mejores. Ahorita están parados porque no ven ingresos para surtir, no sale para el gasto diario, prefieren mejor no abrir".

Comentó que recientemente han sido al menos tres comercios los que han dejado de laborar, siendo dos de ellos, carnicerías ya que no alcanzan a sacar ni para el gasto del recibo de la energía eléctrica.

Por último, recalcó que la esperanza que se tiene es la zona del valle, ya que iniciando esta a generar empleos, la economía escuinapense se reactiva un poco.