Disruptores | Luxelare, la app que cuida la salud de los cultivos

Trabajar el campo en México es estar, en el más literal de los sentidos, a merced de los elementos. Mientras las plagas, sequías y granizadas son gajes del oficio, las pagas son irregulares y las horas de trabajo son muchas.

Por eso era cuestión de tiempo para que alguien se dedicara a inyectarle tecnología de última generación a la actividad más vital para nuestras sociedades, con el fin de reducir los riesgos y aumentar su rentabilidad.

Y esas personas son los emprendedores Julio López y su socio Manuel Richter, a través de su empresa Luxelare.

Luxelare, a la cual sus clientes gustan de llamarle “la navaja suiza digital”, es la primera plataforma en Latinoamérica que permite a agricultores de cualquier tamaño acceder a servicios digitales y tecnología satelital aplicados al campo.

Gracias a información proveniente de satélites, Luxelare ofrece a los agricultores información sobre la salud de sus cultivos así como previsiones meteorológicas hiperlocalizadas mediante una app.

De esta manera es que el agricultor puede obtener información sobre múltiples variables, como proporción de su parcela con alguna plaga, necesidades hídricas y de fertilizante, ritmo de crecimiento, prospectiva de producción o conocimiento sobre las precipitaciones y temperaturas en la parcela para el futuro.

Es decir, la tecnología Luxelare funciona para el agricultor como una estación meteorológica y de monitoreo de las plantas sin realizar una fuerte inversión.

La información que otorgamos a los campesinos reduce el riesgo de que sus rendimientos disminuyan

“Es una herramienta muy poderosa para los agricultores más vulnerables para que se puedan adaptar exitosamente al cambio climático y causar un impacto tan grande. La plataforma es muy bienvenida por el agricultor porque le permite planear, porque no podemos controlar el clima, pero sí nos podemos prevenir teniendo este tipo de información”.

La herramienta cuenta también con funcionalidades ligadas a la administración y las finanzas, como con un archivo digital donde los campesinos pueden registrar sus actividades, qué están haciendo, con qué insumos y cuándo lo hicieron.

Sin embargo, más relevante para el mercado es que desde finales de 2019 como parte de sus servicios Luxelare trabaja junto con aseguradoras para que la data recopilada de sus clientes sea considerada a la hora de ofrecerle primas más accesibles, pues se consideran las condiciones reales a las que están expuestos los campesinos y se calculan mejor los riesgos, reduciendo el costo del seguro.

“Al momento, la información que les estamos proporcionando a los campesinos está disminuyendo el riesgo que tienen en que sus rendimientos disminuyan, esto tiene un impacto directo en el riesgo que se están absorbiendo a través de un seguro agrícola y por ende, las primas son más competitivas”.

Lo que esta plataforma busca básicamente es reducir significativamente el riesgo y el consumo de insumos agrícolas, así como el estrés de los cultivos, propiciar la sustentabilidad agrícola, aumentar el rendimiento de las parcelas y primeramente incidir positivamente en la calidad de vida de los profesionales del campo mediante el uso de tecnología.

Según explica Julio, la herramienta de Luxelare ha probado ser altamente eficaz en estos tiempos de pandemia, pues al tiempo en el que los agricultores han tenido que reducir el número de personas en las parcelas, la plataforma les ha brindado información vital para mantener la salud de las cosechas y así salvar la temporada.

“Aumentó mucho la demanda y el uso. Esta tecnología te permite monitorear cualquier parcela básicamente desde cualquier parte del mundo. Al recluirnos, la mejor manera de hacer esto es con herramientas como la nuestra.

"Nuestra filosofía es poner siempre al agricultor en el medio de la tecnología de nuestro producto. Siempre estamos buscando maneras para incentivar a cualquier tipo de agricultor para el cambio de una agricultura tradicional a una agricultura moderna, sostenible, a través de la tecnología con instrumentos financieros.

"Luxelare es una conjunción fonética de dos palabras en latín, una es lux de ‘luz’ y celare que es ‘oculto’. Entonces lo que queremos hacer con la tecnología es revelar la información o la luz que no se ve a simple vista para tomar decisiones”.

Foto: Cortesía Luxelare

ALAS PARA EL CAMPO

Julio es la tercera generación de una familia de agricultores radicados en Los Mochis, Sinaloa. Ingeniero en aeronáutica por la Universidad Autónoma de Nuevo León, según cuenta, su interés por la tecnología y el campo proviene de observar cómo las avionetas fumigaban las parcelas de su padre.

“Le preguntaba a mi papá qué eran esos bucles que se les hacían en las puntas de las alas, y pues me decía que las utilizaban para fumigar contra plagas de manera muy rápida pero pues sólo 20 por ciento de lo que se aplica queda en el cultivo. Y como ese es un problema de aerodinámica me llamó mucho la atención y de ahí me dediqué a investigar todo el tema de tecnología en el campo”.

Producto de esta experiencia, y como parte de un proyecto escolar, Julio ideó un dron para monitorear parcelas para identificar cuáles eran las áreas idóneas para el uso de agroquímicos y así reducir su uso, gracias al cual Julio pudo viajar al Centro de Investigación Ames de la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA), en Silicon Valley y pulir sus conocimientos durante medio año.

Al regresar a México y para 2015, Julio empezó a trabajar en el norte de Sinaloa con sus drones ya con Luxelare como una realidad, la cual con el tiempo evolucionó al uso de información satelital junto con la ayuda de Manuel Richter, técnico de origen alemán con amplia experiencia en el levantamiento de capital y desarrollo empresarial.

“Estuvimos trabajando con agricultores y ahí una de las lecciones aprendidas fue que sí, el dron nos da información muy poderosa, pero no nos resuelve los problemas prioritarios para el agricultor, necesitábamos otra pieza tecnológica que es nuestra plataforma actual con el uso de satélites”.

Al momento, 300 mil hectáreas de cultivo están siendo monitoreadas por la tecnología de Luxelare, sirviendo a más de dos mil agricultores en todo México y una pequeña parte de Costa Rica.

De manera reciente, Luxelare logró levantar inversiones por 7.5 millones de pesos a través de la plataforma de crowdfunding Propeler, con lo que sobrepasó su meta mínima de fondeo por 428 por ciento. Previamente, en una ronda inicial la empresa había concretado otros 3.6 millones de pesos.

Al respecto, Daniel Mizrahi, director general de Propeler, explica que el público inversionista encontró particularmente atractiva la propuesta de Luxelare en tiempos de pandemia debido a su enfoque en el campo, industria altamente resiliente a la crisis mundial debido a la constante demanda de productos agrícolas. Esto le convierte en una empresa de bajos riesgos en tiempos de incertidumbre.

Según Propeler, Luxelare cuenta al momento con una valuación de 85 millones de pesos y proyecta un crecimiento anual de 92 por ciento, lo que en un plazo de cinco años terminará por retornar tres veces los invertido en la empresa.

“Sin duda es de nuestras empresas más atractivas porque, además de ser una empresa que se dedica a la tecnología y el campo, el deal que hicimos con ellos tiene unas tasas de retorno muy interesantes para los inversionistas. Julio es un tipo brillante y Manuel está muy enfocado en la parte financiera, entonces juntas estas dos partes y se vuelve una bomba en el mejor de los sentidos”, dice Daniel.

El objetivo de Luxelare es crear tecnología que impacte al agricultor en tres verticales: la rentabilidad, la sostenibilidad y la calidad de vidaJulio López / Fundador de Luxelare

SEGURO AGRÍCOLA

El capital recientemente levantado inauguró formalmente una segunda vertical de negocio para Luxelare, la cual constará de extender ellos mismo pólizas de seguros para agricultores.

Según cuenta Julio, debido al alto riesgo que se origina en los vaivenes climatológicos y plagas, los campesinos deben de pagar primas altas para el aseguramiento de sus parcelas. Al mismo tiempo, dichas pólizas con frecuencia no consideran las condiciones específicas de las regiones donde están.

En el andar de Luxelare entre las parcelas de México fueron encontrando incongruencias como, por ejemplo, que las pólizas de seguro de algunos campesinos en Chihuahua les cubren daños por erupciones volcánicas, cuando no existe tal riesgo en el estado, pero no les protegía contra el granizo.

Es así que 50 por ciento de las parcelas en México no están aseguradas, mientras que el resto están aseguradas por un puñado de fondos mutualistas o empresas como Mapfre, General de Seguros, Sura o Proagro.

“El mercado es pequeño, con frecuencia este es visto por los campesinos como un gasto, pues es un requerimiento de ley para obtener un crédito. En la manera tradicional del seguro se requiere de una operación muy extenuante y pues se vuelve un costo operativo muy grande para las aseguradoras que no pueden atender mucho del volumen de agricultores que tenemos en el país”.

Sin embargo, el plan es que en el corto plazo Luxelare pase de ser sólo una empresa tecnológica a también ser una aseguradora agrícola; esto, al extender sus propias pólizas con información de calidad en el campo como materia prima.

Para el desarrollo de esto y temas de marketing es que utilizarán las inversiones recientes.

Esto incidirá en pólizas que realmente cubran los riesgos a los que están expuestos los campesinos y sus cosechas y primas a pagar más bajas.

La tecnología que nosotros propondremos con nuestros propios seguros es para que la póliza atienda específicamente las necesidades de cada agricultor por su región, por su cultivo y por los recursos que tiene disponible. Vaya, un saco a la medida parcela por parcela”.

Según cuenta Julio, la empresa se encuentra en medio de un complejo proceso burocrático para realizar esta transición, pero espera empezar a emitir las primeras pólizas de seguro antes de 2023, lo que supondrá un cambio radical en la forma en que los campesinos se están asegurando actualmente.

“El tema del seguro creo que ha levantado mucho más interés que propiamente los temas tecnológicos sobre agricultura, dado que es más tangible y también porque permite hacer un impacto mucho más grande.

"Todo el objetivo de Luxelare es crear tecnología que impacte al agricultor en tres verticales: la rentabilidad, la sostenibilidad y la calidad de vida de todos los profesionales del campo. Queremos lograr ser la primera aseguradora digital para el campo en Latinoamérica y a más largo plazo ser la la plataforma de agroseguros de huellas digitales más avanzada del mundo”.

La empresa planea abrir una segunda vertical: una aseguradora especializada para el sector agrícola / Foto: Cortesía Luxelare

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️





Mundo Nueva York promueve la enseñanza al aire libre para evitar los contagios