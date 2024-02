Después de un Carnaval flojo, vendedores de playa esperan la Semana Santa

Mazatlán, Sin.- Luego de que registraran pocas ventas durante el Carnaval de Mazatlán 2024, los vendedores de playa esperan que llegue la Semana Santa.

Y es que a pesar de los miles de turistas que visitaron Mazatlán del 8 al 13 de febrero, la demanda de sus productos no despuntó como ellos esperaban.

También puedes leer: Turismo pronostica éxito total para el Carnaval de Mazatlán

El líder del Sindicato de Vendedores de Playa, Jorge Ríos Rubio, señaló que el mercado no estuvo a la altura de sus expectativas.

"El flujo de ventas durante el Carnaval no cumplió con nuestras expectativas, la verdad que esa fecha no es para nosotros, no se nos da, hubo muchas personas, eso no se discute, pero esas personas no consumen nuestros productos. No repuntaron las ventas ni un 10 por ciento", afirmó.

A pesar de este revés, los vendedores mantienen altas expectativas para la próxima temporada de Semana Santa.

Y es que proyectan un incremento de entre el 80 y el 100 por ciento durante esos días, respecto a como está la demanda en estos días.

"Para Semana Santa esperamos un aumento sustancial en las ventas. Estamos optimistas y nos estamos preparando para satisfacer la demanda esperada, esperamos un incremento de entre el 80 y 100 por ciento, ojalá y se cumpla", detalló.

Sus clientes

Los principales consumidores de los productos ofrecidos en la zona costera son turistas nacionales, provenientes de lugares como Durango, Torreón, Chihuahua, entre otras latitudes.

"El turista nacional es el que nos hace fuerte a nosotros durante estas fechas, Chihuahua, Durango, Torreón, son de nuestra principal fuentes de ingresos cuando llegan sus turistas, también de otras ciudades nos compran, pero ellos son los que mos compran más nuestros artículos", puntualizó.