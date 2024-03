Si estoy buscando la alcaldía de Escuinapa: Víctor Díaz Simental

Escuinapa, Sin.- "Si la estoy buscando, siempre la he buscado", así lo externó Víctor Díaz Simental sobre su interés de convertirse en alcalde del municipio de Escuinapa.

Díaz Simental, externó que su proyecto ha sido convertirse en Presidente, lo cual yo la ha buscado en dos procesos anteriores, sin lograr concretarlo.

También puedes leer: Poca afluencia de ciudadanos en acto de candidatos al Senado por el Verde en Escuinapa

"Como decimos lo que se ve no se pregunta, pero hay una gran distancia entre aspirar y ser ... Si la estoy buscando (la alcaldía) y siempre lo he buscado, pero la actividad política no la puede uno circunscribir a una sola actividad".

Aunque, recalcó que su prioridad es la alcaldía, dijo que si la situación por las cuestiones de género o la decisión que tome la dirigencia estatal del PVEM, también pudiera estar contendiendo por la Diputación Local del 24 Distrito.

"Yo fui Diputado y es un trabajo muy intenso, si por alguna razón la circunstancia por cuestión de género o que sé yo me dicen que le vaya a la boleta del Congreso, lo hacemos con mucho gusto, pero mi primera opción es irme por la alcaldía, pero aquí no se trata de lo que uno quiere sino lo que hay y en este caso hay que saberse disciplinar a las circunstancias".

Asimismo, dijo que el haber cambiado y en tres ocasiones de partido, no le afecta, ya que dijo lo importante es quien encabece el proyecto.

"En este caso porque el Verde y el 2021 porque por el Partido del Trabajo, porque son partidos que están con la 4T, yo creo firmemente en la política de López Obrador, en el 2016 cuando fui candidato de Movimiento Ciudadano estaban con López Obrador, en el 2021 me invita Leobardo (Alcántara) y le entramos y ahora el Partido Verde".

Por último, comentó que será el 5 de abril cuando ya se esté confirmando si es él u otra persona el candidato o candidata a la Presidencia Municipal y a la Diputación por el 24 Distrito.

Cabe destacar que quienes ya se han confirmado, es Blanca Estela García Sánchez, por parte de Morena; mientras que por la Coalición Fuerza y Corazón Sinaloa la definición será entre Celia Sarabia, Jaqueline Oros y Claudia Tiznado, quienes se definirán mediante una encuesta.