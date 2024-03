María Inés Pérez se quedará en el gabinete de Rocha Moya

Culiacán, Sin.- La morenista y secretaría de Bienestar, María Inés Pérez Corral, no dejará el gabinete como ella misma lo había anunciado con anterioridad.

Ante su inconformidad de no ser tomada en cuenta en las candidaturas a diputados federales y ser suplida por Jesús Ibarra Ramos en el distrito 05, Pérez Corral acusó a Morena de “arribismo” y trascendió que podría dejar el gabinete.

También puedes leer: ¡Parecía competencia de militancia! Así arrancan las campañas en Sinaloa

En ese aspecto, la funcionaria publicó en redes sociales:

“Quienes me conocen saben mi profundo interés y compromiso por servir a la población más vulnerable. Desde que asumí la responsabilidad de estar al frente de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa, he trabajado de manera estrecha y bajo el liderazgo del Dr. Rubén Rocha Moya en la construcción del Estado de Bienestar y Sostenible que las y los sinaloenses merecen… A través de este medio, informo; que he aceptado la propuesta de nuestro Gobernador, de permanecer al frente de este proyecto”, anunció.

Con anterioridad, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, manifestó que María Inés Pérez tiene otras opciones en las cuales puede contender en las elecciones, como es el caso de una diputación local.

Sin embargo, al llegarse el plazo límite de separación del cargo de acuerdo a la Ley Electoral, la funcionaria anunció que no se separaría, lo que se traduce a que no buscará competir por la diputación local.