Denuncian amenazas y acoso a candidatos de PRI, PAN , PRD y PAS

Culiacán, Sin.- Por hostigamiento, acoso y amenazas por parte de la estructura gubernamental, eso como precandidatos del PRI, PAN, PRD y PAS, han desistido de sus aspiraciones como candidatos en este proceso electoral.

Así lo afirmó el coordinador de la campaña estatal de la candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez en Sinaloa, Ricardo Hernandez.

Puedes leer: INE cancela dos candidaturas de MC al Senado por inclumplir paridad de género

El coordinador expuso que a nivel nacional se ha hecho un exhorto al INE para que de manera inmediata, sanciones a los funcionarios públicos qué haciendo uso de la estructura gubernamental han hostigado a candidatos hasta que desistan de sus candidaturas.

Dicha situación fue la ocurrida con Manuel Pineda quien aspiraba a la alcaldía de El Rosario y Alfredo Lopez a la alcaldía de Mocorito.

Dijo que, ambos fueron amenazados por parte de gobierno del estado que a través de auditoría a sus administraciones como alcaldes y a sus negocios, obligaron a los precandidatos a renunciar.

“Es terrorismo fiscal y auditorías que están sembrando miedo… hay mucha gente que nos apoya y nos dice que no los publiquemos porque no quieren que les quiten los apoyos… los apoyos no se van a ir”, expuso.