Will Smith revela su foto de “panzón” en Instagram y el público enloquece

La pandemia le ha pasado factura a todos, de una forma o de otra, y ni siquiera los famosos están a salvo de sufrir sus efectos colaterales. Pero no, no hablamos de Covid-19, sino de la pancita que muchos ganaron luego del confinamiento. Es el caso de Will Smith, quien publicó una fotografía en Instagram mostrando su panza y los comentarios divertidos no se dejaron esperar.

Con la etiqueta #bigwilliechalenge, en la que todos presumen su panza, el actor aprovechó para también publicar la suya.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Will Smith (@willsmith)

“Este cuerpo me ha llevado durante toda la pandemia e incontables días devorando la despensa. Me encanta este cuerpo y quiero sentirme mejor. No más bollos a media noche, voy a lograr estar en la mejor forma de mi vida”, escribió Smith en Instagram.

En los comentarios, otros usuarios de la red social dan muestras de apoyo, e incluso hay quienes dicen que en realidad se trata de un montaje, pues el actor puede volver a tener abdominales en menos de tres días haciendo ejercicio.

Otros incluso, en tono burlón, dijo que “finalmente parecemos hermanos”.

La imagen se viralizó rápidamente y en menos de un día el público se volcó a darle like y acumula más de 6 millones de reacciones.













Lee más aquí:

Virales A 45 años de la muerte de Lamberto Quintero, los sinaloenses siguen recordándolo Virales La Stapelia Gigantea destaca entre las demás flores por sus cualidades Virales ¿Sabes cuánto mide Bob Esponja? Aquí te decimos este dato curioso